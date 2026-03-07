Украину дисквалифицировали на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, сняв с гонки

Сборную Украины по биатлону в составе Дмитрия Крюкова, Константина Марценюка, Ивана Стеблины и Кирилла Кульчицкого сняли с мужской эстафеты чемпионата мира среди юниоров как круговую. Команда завершила гонку в немецком Арбере досрочно, пройдя полностью лишь три этапа.

Украинцы стартовали с заметным отставанием: Крюков на первом этапе использовал два дополнительных патрона на лежке и завершил передачу 18-м, уже проигрывая более трёх минут. Марценюк на втором этапе заработал штрафной круг на лежке, после чего команда опустилась на 20-ю позицию, уступая лидерам около девяти минут.

На третьем этапе Стеблина допустил один промах на лежке и зашел на штрафной круг на стойке, что оставило сборную на 18-й позиции перед финальным отрезком. Кирилл Кульчицкий на заключительном этапе на лежке получил ещё два штрафных круга, после чего украинская команда была дисквалифицирована в гонке как круговая с отставанием около 15 минут.

В итоге в юниорском Кубке наций Украина из-за результата эстафеты потеряла две позиции в общем зачёте, но сохранила место в топ-5 рейтинга.

