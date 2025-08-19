Дюбуа принял радикальное решение после поражения от Усика в реванше

Бывший чемпион мира у супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) решил избавиться от своего главного тренера Дона Чарльза после поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО). 27-летний боксер из Лондона начал сотрудничество с наставником перед первым боем с украинцем в августе 2023 года, а теперь отказался от его услуг.

Об этом информирует авторитетный портал Boxing Scene. Новым тренером Дюбуа стал другой известный британский специалист Тони Симс. В его активе, в частности, есть успешная работа с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который под руководством этого тренера завоевал свой первый титул чемпиона мира на профессиональном ринге в 2016 году.

Интересно, что перед эти Дюбуа завершил работу с еще одним тренером – Кираном Фарреллом, который также был в углу британца во время реванша против Усика. Кроме того, самого боксера отстранили от спорта после поражения от нашего соотечественника 19 июля.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от Усика провести защиту чемпионского пояса против Джозефа Паркера (36-3, 23 КО). 24 июля украинцу дали 30 дней на проведение переговоров с командой новозеландца. Наш соотечественник в ответ запросил медицинское исключение.

На этот ультиматум резко отреагировал директор команды нашего соотечественника Сергей Лапин. В свою очередь промоутер Александр Красюк призвал своего бывшего подопечного завершить карьеру после боя с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

