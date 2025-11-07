Жирная победа 'Динамо'! Какие важные уроки учел Шовковский: тактический обзор матча ЛК против 'Зриньски'

В 3-м туре Лиги конференций киевское "Динамо" переиграло боснийский "Зрински" со счетом 6:0. Долгожданная победа разблокировала 2 важных момента: забитый гол и 3 очка, которые ощутимо подняли нас в таблице. За счет чего мы достигли важного выигрыша? И можно ли играть без Ярмоленко? OBOZ.UA рассказывает о главных наблюдениях от вчерашнего матча киевлян.

Первый тайм. Заряженность после "Шахтёра" даёт плоды

"Динамо" стартовало привычным для еврокубков составом, тогда как соперник вышел с потерей опорника и голкипера, а основной бомбардир остался на скамейке для усиления. Но это не помешало их агрессивности - 5 ударов по воротам за 5 минут! Сложилось впечатление, что наших защитников научили игре против главных футболистов боснийцев, поэтому те не знали, что делать с этими игроками. Неприлично много атака проходили через правый фланг защиты, в зоне Тымчика. А еще - продолжилась стратегия на ужасные пасы назад, Нещерету приходилось выносить мячи в пожарном темпе. Уже в который раз в этом сезоне.

Первый удар удалось создать классической широкофланговой игрой, большими переводами от крайнего к крайнему. Пихаленок забросил на Шолу и тот пробивал почти с лету, но сработала высокая линия соперника, которая оставила легионера вне игры. А так момент был классный, потому что именно нигериец показывал больше опасности. Постепенно все становилось на свои места: киевляне забрали инициативу, поселились на чужой половине поля и каждые две минуты начинали новую атаку. Главным образом, мяч направлялся именно на Шолу, из-за чего блокировать его шли двое игроков, а третий ждал на подстраховке. Но зажать "Зрински" не удавалось, их футболисты были ближе к центральной зоне. А также постоянно отводили последнюю линию подальше от ворот, много офсайдных ловушек сработали в первом тайме.

В анонсе матча мы писали, что "Динамо" нужен пропущенный гол, который разбудит футболистов. Стартовый шок с почти пропущенными голами заменил гол и позволил нам начать играть с сухими воротами. Команда Шовковского насыщала атакующую линию аж пятью игроками и Пихаленок оставался связным. Хотя роль этого связного постоянно переходила к кому-то новому. Поэтому просился стандарт, который пришел на 21-й минуте. С углового от Буяльского бело-синие наконец открыли счет голам в Лиге конференций. Попова оставили одного, он успел оценить ситуацию и выпрыгнуть как можно лучше. Вранькович потерял своего оппонента и мяч от головы нашего защитника легко зашел в ворота боснийцев. 1:0.

Опорная зона оправдала свое название: она прерывала короткие и длинные передачи слишком легко, отлично читая игру и оказываясь в нужной позиции для перехвата. Буяльский с Пыхальонком работали быстро и взвешенно, здесь "Зрински" очень не хватало Савича - их главный центровой у гостей удаления против "Майнца" подставил свою команду. Еще одним ударом едва не стала травма капитана Джурасека. Ослабленные соперники паниковали, а украинцы играли все лучше.

После нервного начала тайма, "Динамо" выдало хорошие 45 минут. Завершающей компоненты было мало, потому что кроме гола со стандарта и нескольких моментов Шолы ничего не вспомнишь. И все же, киевляне классно играли в центре, пока не залетали в новую офсайдную ловушку. У наших ворот тоже требовалось больше внимания, потому что чужие вингеры, принимая выбивание, продолжали создавать определенные угрозы через зону Тымчика, из-за чего часто страховать должен был голкипер. Уравновешенное впечатление от первого тайма заложило надежду в то, что мы сможем так же красиво провести и второй.

Второй тайм. Машина завелась!

Шовковский после перерыва дал неожиданную замену - вместо Шолы вышел Волошин. Настройки на игру будто отзеркалились: обе команды акцентировано нагружали только левый фланг. На другом Кабаев не так часто получал мяч и больше выходил в штрафную для замыкания прострела. Кажется, что киевлянам неделя имени "Шахтера" нужна была раньше, где-то в августе, тогда злости хватило бы на больший период, сделав старт еврокубков более красочным.

На уровне с Буяльским большое влияние на игру имел Михавко. Защитник отпахал на все поле, делал качественные кроссы, искал ассист, а еще - постоянно предлагал себя для выхода из опасного прессинга, в который динамовцы сами себя загоняли длинными решениями. Это был один из лучших матчей в исполнении защитника, с минимумом ошибок и большой отдачей. Именно с его фланга Буяльский поймал соперников на медленной ошибке, разыграл на Пихаленка и тот выкатил на Герреро, которому оставалось с метра забить. Преимущество, которое должно было конвертироваться в гол, выполнило свою задачу. 2:0.

Уже через мгновение о себе напомнил Кабаев: он тоже оказался слева, протащил мяч метров 30, раскрутил нескольких защитников и пробил под штангу. 3:0. Как это произошло? Умный стратегический ход Шовковского - без Шолы "Зрински" потеряли цель, которую надо закрывать. Поэтому полуосновной состав боснийцев мало что мог противопоставить заряженному "Динамо".

Интересно, что 67 минут эта игра проходила без Ярмоленко. Полного контроля удалось достичь за счет полевых игроков, разрывами между линиями и быстрым выходом с собственной половины. С активными флангами "Динамо" способно играть даже без Андрея Николаевича. В очередной атаке уже с правого направления Герреро классно отвел центрбеков от Буяльского - и перед заменой тот роскошно разобрался с голкипером, положив 4 гол. После этого вышел и сам Ярмоленко, чтобы через 10 минут поймать дополнительное преимущество - не менее агрессивным ударом. 5:0.

Остаток матча был уже более спокойным. Лидеры ушли отдыхать перед матчем с "ЛНЗ", а "Зрински" выдал лишь пару невыразительных моментов, с которыми хозяева поля легко разобрались. Вчерашнюю игру нельзя назвать исцелением столичного клуба, все же соперник слабоват. Но это уже была действительно команда, где каждый понимал, что ему делать и как быть еще полезнее против соперника, который дает сделать все. Фантастика левого фланга сделала эту игру приятной для созерцания, а затем дыры защиты использовал и Бленуце - дебютным мячом и шестым в игре.

6:0 - "Динамо" выигрывает "Зрински". Это не только уверенная победа, а еще и важный набор мячей для таблицы: теперь разница положительная. Дальше еще 3 игры, но теперь киевляне наконец-то в зоне плей-офф. Есть все шансы здесь и находиться после завершения Этапа лиги, надо просто продолжить этот же темп. В конце ноября команду Шовковского ждет "Омония".