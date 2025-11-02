400 дней без стрижки. Как МЮ издевается над главным фанатом и почему весь мир объединился вокруг мужчины с афро-стилем

Не стричься вообще, пока любимая команда не выиграет 5 игр подряд. Этот самовызов фаната "Манчестер Юнайтед" видели все. И когда, казалось, что все закончится уже через неделю, дьяволы снова прервали серию! OBOZ.UA рассказывает о главном событии английского футбола, которое затмило даже лидерство "Арсенала", цели болельщика и возможно ли вообще выполнить условие, когда позади почти 400 дней без стрижек.

Видео дня

Почему он начал такой челлендж?

Знакомьтесь - Фрэнк Илетт. Парень, которого каждый фанат футбола хоть раз видел в своей ленте соцсетей, начал челлендж в октябре 2024-го. Сначала это был развлекательный контент, потому что никто не надеялся, что английский гранд не сможет достичь такой простой цели. Как оказалось - не смог. Больше года Фрэнк ходит с волосами, похожими на гнездо и в ноябре снова не сможет от них избавиться. Вот как он выглядел неделю назад, в момент своего самого счастливого и самого длинного победного периода:

Мужчина родился в Оксфорде, сейчас живет в Испании. Афро-стиль на голове появился для юмора и утешения других болельщиков, потому что у "Юнайтед" были плохие дела в начале сезона 24/25. Сначала идея была только на 3 выигрыша подряд, но манкунианец подумал, что маловато. Теперь его группа поддержки разрослась до 600 тысяч единомышленников. Иронично, что клуб периодически издевается над Фрэнка: например, в сентябре проиграли представителю четвертого дивизиона "Гримсби Таун" в Кубке лиги. Это было худшее поражение в истории дьяволов.

Абсолютно сумасшедшее путешествие – я никогда не ожидал, что мои волосы или моя аудитория будут такими большими, какими они стали. Надеюсь, что, возможно, к концу года я подстригусь. Идеальным завершением было бы, если бы один из игроков подстриг меня на "Олд Траффорд". - Фрэнк Иллет

На днях фанат красных дьяволов снялся в рекламе ирландского букмекера, ведь после 3 побед появилось убеждение, что свидание с парикмахером приближается. В ней вирусного фаната привели к его личному барберу, который признался, что уже забыл, как выглядит его любимый клиент. Но первая суббота ноября отбросила все надежды на начало.

Серия побед уничтожена. Снова

В октябре произошло невероятное: манкунианцы подряд победили лидеров АПЛ: "Сандерленд", "Ливерпуль" и "Брайтон". Главная стрижка планеты должна была произойти уже 8 ноября. Все ждали, что серию в последнем туре может сломать "Тоттенхэм". Но случилось иначе - крылья (не волосы) обрезал аутсайдер лиги.

Вчера "МЮ" играл с "Ноттингемом", который шел в зоне вылета. Началось все хорошо, в первом тайме Каземиро забил команде Зинченко. Но уже после перерыва хозяева поля положили в ворота Ламменса 2 гола за 2 минуты. Почти перед самым свистком Амад фантастическим ударом немного утешил впечатление от игры, сравняв до 2:2; серия побед (не впервые) уничтожена. Потому и Древесные остались в подвале лиги, и Фрэнк вновь должен забыть, как выглядят ножницы. Он неоднократно рассказывал, что изучает календарь и распланировал идеальные отрезки. Следующий - между концом ноября и серединой декабря, и сам фанат уже не так уверен в своих прогнозах относительно возможных итогов игр даже против аутсайдеров.

Какова цель этого челленджа?

Цель благородная: помощь фонду "Маленькая принцесса". Он бесплатно предоставляет парики детям и молодежи, которые потеряли собственные волосы из-за заболевания. Эти парики из настоящих волос, и Фрэнк является такой себе фабрикой по созданию для них материала. Фанат МЮ сказал, что отдаст волосы в лучшем состоянии. Параллельно он собирает и донаты, которые уже превысили верхнюю цель в 9 раз.

Даже в самом фонде отметили, что за более чем 20 лет никто не отращивал волосы так, как Илетт. И поддержали его фразой, что такая креативная идея привлекла внимание к благотворительности, хоть и не помогла манчестерцам. Новое поражение, которое было вчера, продолжит челлендж. А значит, важная инициатива для детей получит немного больше времени для нужной длины волос и Фрэнк обещает ухаживать за ними как можно лучше.

Тренд получил огромную поддержку сообщества

Фрэнк стал культовой фигурой для "Олд Траффорд" и, возможно, имеет больше фото с фанатами, чем все игроки вместе взятые. У него множество интервью с блогерами, рядовыми болельщиками и крупными медиа. Период без стрижки растянулся уже на 393 дня, поэтому в остроумии соревнуются и журналисты. Пока побеждает CNN, которое написало, что скорее отрежут от руля главного тренера Аморима, чем Илетт зайдет в барбершоп. Челлендж вышел и за пределы Британии. Немецкий "Шальке" выиграл 5 раз подряд и вписал Иллета в список своих: "Нашим фанатам не надо ждать год для стрижки".

Люди хотят для Фрэнка победы и поражения одновременно

Поддержка у мужчины огромная, такой в последнее время не имеет даже МЮ. В комментариях под сообщениями Иллета можно найти фразы от "Мужчина, мы простим тебе стрижку прямо сейчас" до "Через еще год и лица не будет видно". Люди, с одной стороны, хотят, чтобы он перестал страдать из-за длинных волос, которые невозможно нормально укладывать. А с другой стороны предпочитают, чтобы фанат передал фонду как можно более длинные волосы и еще сильнее болеют за всех соперников манкунианцев.

Еще хуже серию без ножниц делает тот факт, что МЮ вылетел из Кубка и не квалифицировался ни в один из еврокубков. Ближайший дополнительный турнир - Кубок Англии, который будет только в январе. Поэтому ближайшие 2 месяца Иллет будет наблюдать только за Английской Премьер-лигой и надеяться на новые победы. Но не была ли последняя серия побед разовой акцией от "Юнайтед"? Ведь в следующие 5 игр, кроме шпор, их ждет сосед по таблице "Кристал Пэлас" и 3 аутсайдера. Кажется, Фрэнк встретит 2026-й с самым большим афро в мире, а скоро не сможет сдержать свои волосы без каких-то железных аксессуаров. МЮ должен быть как никогда мотивированным на победы, потому что за одного их фаната болеет весь мир.