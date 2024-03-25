'Дважды подряд повезти не может': экс-игрок сборной Исландии предрек команде фиаско в матче с Украиной

Бывший футболист сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон раскритиковал команду за полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 с Израилем. Несмотря на разгромную победу 4,1, экс-игрок английских "Болтона" и "Лестера" отметил, что в игре его соотечественников было много ошибок.

Такое мнение Гуннлаугссон выразил в комментарии порталу mbl.is. По словам бывшего нападающего "синих", в составе которых он провел 32 марта, исландцам во многом повезло в поединке 21 марта, а сборная Украины обязательно их накажет, если снова будут допущены грубые просчеты в игре.

"Я не верю, что нам может повезти дважды подряд. В игре с Израилем были некоторые вещи, которые нам сошли с рук, но против сильной украинской команды этого не случится. Это была эмоциональная победа, и люди часто думают, что все было здорово и потрясающе. Если сыграем во вторник так же, то против Украины дела пойдут плохо, поверьте мне. Было несколько вещей, которые меня беспокоили", – сказал Гуннлаугссон.

Напомним, что встречу Украины и Исландии 26 марта, в которой будет разыграна путевка на Евро-2024, примет стадион "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались друг с другом четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии.

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