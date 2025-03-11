'Драться под российским флагом?' Боксер из Крыма рассказал о влиянии Усика

Украинский полутяж Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) признался, что аннексия Крыма и последующее полномасштабное вторжение России в Украину привело к потере спортивной мотивации. 27-летний боксер подчеркнул, что агрессия РФ сказалась на карьерах многих спортсменов нашей страны.

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Об этом Лапин рассказал в интервью talkSPORT. Наш соотечественник, который выступает за промоутерскую компанию Usyk 17 Promotions, отметил, что никогда не рассматривал возможность защищать цвета РФ. Он также поблагодарил за поддержку Александра Усика (23-0, 14 КО), который помог ему перебраться в Киев.

"Военное вторжение и оккупация неизбежно влияют на жизнь и карьеру спортсменов в Крыму. После 2014 года я потерял возможность выступать на чемпионатах мира, юниорских Олимпийских играх и, наконец, на Олимпийских играх. Драться под российским флагом? Нет, спасибо. Я всегда любил бокс. Однако было время, когда я потерял свою страсть к любительскому боксу. Профессиональный бокс – это совсем другой мир, и я благодарен Усику за помощь и наставничество... Мы оба из Крыма, который сейчас оккупирован Россией. Он стал моим наставником как в боксе, так и в жизни", – сказал Лапин.

Отметим, что в декабре Даниэль завоевал два интерконтинентальных титула чемпиона мира в своей весовой категории и теперь может претендовать на полноценные пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планирует провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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