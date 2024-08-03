Досрочно завершили выступления. Украина на Играх-2024 установила исторический антирекорд Олимпиад

Впервые в истории своих выступлений на Олимпиадах под желто-синим флагом Украина не будет представлена ни одним спортсменом в финалах в плавании. Последним украинцем, который выступал в этом виде спорта был Михаил Романчук, однако он 3 августа снялся с квалификации 1500-метровки вольным стилем из-за болезни.

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Таким образом лучшим результатом Украины в плавании на Летних Олимпийских играх в Париже стал полуфинал Владислав Бухова на 50-метровке вольным стилем.

Отметим, что начиная с 1996 года наши атлеты завоевали 9 медалей в плавании (4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых).

В 1996-м, 2008-м, 2012-м и 2016 украинцы оставались без наград, но регулярно выступали в финальных заплывах.

В 1996 году Павел Хныкин стал 6-м на 100 вольным стилем и 8-м на 100 м баттерфляем, а Денис Силантьев занял 6-е место в 200-метровке баттерфляем.

В 2008-м Игорь Борисик в 100-метровке брасом финишировал 7-м, Андрей Сердинов 100-метровую дистанцию баттерфляем закончил 7-м и Игорь Червинский стал 12-м в 10-км плавании на открытой воде.

Игорь Червинский стал единственный представителем Украины в финала в 2012-м, заняв 14-е место в 10-км заплыве на открытой воде.

В 2016-м Андрей Говоров замкнул пятерку лучших на дистанции 50-метров вольным стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, американка Кэтлин Ледеки, выиграв в финале Олимпиады-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем, стала первой пловчихой в истории, кто завоевал "золото" на четырех Олимпийских играх подряд.

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