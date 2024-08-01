Впервые на планете. На Олимпиаде-2024 установлен исторический рекорд в плавании. Видео

Американка Кэтлин Ледеки, выиграв в финале Олимпиады-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем, стала первой пловчихой, кто завоевал "золото" на четырех Олимпийских играх подряд.

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В Лондоне-2012 она добыла "золото" на 800-метровке, в Рио-2016 – стала первой на дистанции 200, 400, 800 м, а также в эстафете 4x200. На прошлых играх в Японии 27-летняя уроженка Вашингтона победила на 800-метровке и на дистанции 1500 м. Все вольным стилем.

В Париже Ледеки установила олимпийский рекорд, проплыв 1500 метров за 15:30.02. Также американская плавчиха взяла на ОИ-2024 "серебро" в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Всего в активе американки 13 медалей на Олимпийских играх. Из них 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая.

Ледеки опередила Дженни Томпсон, Натали Кофлин и Дарой Торрес по общему количеству медалей и стала самой титулованной пловчихой США. Взяв еще две высших награды в Париже Ледеки может обойти Ларису Латынину по количеству золотых медалей среди всех женщин-олимпийцев.

"Для меня большая честь представлять нашу страну и тех женщин, которые задавали стандарты на протяжении стольких лет, которые вдохновляли меня — они вдохновляли меня, когда я только начала плавать", — сказала Ледеки. "Поэтому спасибо им, спасибо всем, кто поддерживал меня все эти годы".

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