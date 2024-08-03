Украинский чемпион мира снялся с Олимпиады-2024, отказавшись выступать на своей коронной дистанции

Чемпион мира и многократный чемпион Европы по плаванию Михаил Романчук не выступит на Олимпиаде-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем, сообщает "Суспильне.Спорт". У 27-летнего уроженца Ривного за день до старта поднялась высокая температура и ухудшилось физическое состояние.

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Обладатель "серебра" Олимпийских игр в Токио на 1500-метровке снялся со второй квалификации.

Напомним, что Романчук является рекордсменом Европы на дистанции 800 метров вольным стилем в 25-метровых бассейных, а также рекордсмен нашей страны на дистанциях 400, 800 и 1500 метров в 50-метровых и 25-метровых бассейнах.

На Олимпиаде в Токио установил олимпийский рекорд и рекорд Украины. В 2018 году стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров, а в 2021 году в этой же дисциплине выиграл чемпионат Европы.

Всего же в активе Михаила на этой дистанции 4 золотых, 5 серебряных и3 бронзовых медали на различных международных турнирах (ЧЕ, ЧМ, ОИ и Универисада).

Как сообщал OBOZ.UA, Романчук вместе с Элиной Свитолиной были знаменосцами на торжественной церемонии открытия ОИ-2024.

В интервью OBOZ.UA Михаил признался, что не заявился на Игры в Париже на открытой воде, поскольку беспокоится о своем здоровье

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