'Должен встать на колени и целовать мне ноги': Фьюри сделал резонансное заявление о бое Джошуа – Нганну

Сенсационный дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) должен благодарить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за возможность зарабатывать фантастические гонорары. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) только после того, как отправил британца в нокдаун, получил возможность теперь подраться с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

Об этом заявил Фьюри интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. По словам Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, подчеркнул, что интерес к Нганну со стороны любителей бокса возник только после того, как сам Тайсон побывал в нокдауне в бою с камерунцем.

"Я прославил его, сделал мультимиллионером, а теперь зарабатываю ему еще больше денег. Значит, он должен меня поблагодарить. Он должен встать на колени и целовать мне ноги из-за того, что я для него сделал. Бой Нганну с Джошуа? Победит лучший мужчина вечера. Они гиганты-тяжеловесы, не так ли? Так что любой может выиграть. На самом деле, в пятницу будут блестящие бои. Я с нетерпением жду всего карда", – сказал Фьюри.

Напомним, противостояние Джошуа и Нганну состоится 8 марта. Победитель поединка, по по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, сразится с сильнейшем в поединке Александр Усик (21-0, 14 КО) – Тайсон Фьюри. Украинец и британец сойдутся 18 мая за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!