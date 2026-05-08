"Должен спрашивать разрешения у России!" Вице-чемпион Европы из РФ набросился на МОК

Александр Чеканов
Спорт Oboz
'Должен спрашивать разрешения у России!' Вице-чемпион Европы из РФ набросился на МОК

Бывший тренер сочинской "Жемчужины" и новороссийского "Черноморца" Анатолий Байдачный выдал очередной эпичный бред о месте России в мировом спорте. 73-летний уроженец Москвы набросился с оскорблениями на Международный олимпийский комитет (МОК), который отказался снимать санкции с РФ.

Свое мнение Байдачный выразил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в патриотичном угаре отметил, что Россия должна решать, кого допускать к международным соревнованиям, а не находится под санкциями МОК.

"Они же ничего не придумывают, кроме гадостей. Они не думают, чтобы сделать приятно спортсменам. Мы имеем такое большое влияние. Это МОК должен спрашивать разрешения у России, можно ли им участвовать, а не наоборот! Такое будет, когда мы будем мощные и сильные, а не сопли распускать. Я – патриот, поймите меня правильно", – сказал вице-чемпион Европы-72 в составе сборной СССР..

Ранее этот ярый Z-патриот возмутился тем, что Европейский футбольный союз (УЕФА) определят хозяев континентальных первенств. По его словам, организаторы ЧЕ должна называть Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, в России закатили настоящую истерику из-за отказа МОК снимать санкции. Кроме того, Международная федерация легкой атлетики бойкотировала рекомендации комитета.

