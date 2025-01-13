'До сих пор не понимает': в РФ заявили, что Усик 'заставил' Фьюри завершить карьеру

Два поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) стали главной причиной для Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) принять решение завершить карьеру. Цыганский король, как называют уроженца Моркама, так и не сумел найти способа победить украинца, что пошатнуло его уверенность в себе.

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Такое мнение в интервью порталу bookmaker-ratings.ru выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд. По словам россиянина, Фьюри впервые столкнулся с соперником, который оказался сильнее его, что и повлияло на него. При этом экс-боксер добавил, что не удивится, если Тайсон вернется, как это было уже дважды.

"Его нынешнее заявление меня не удивляет. И не удивлюсь, если он снова решит выйти на ринг. Тайсон еще не так уж стар, и мог бы боксировать на высоком уровне еще пару лет. Однако Усик, без сомнения, подорвал его уверенность. Впервые Фьюри столкнулся с соперником, который оказался сильнее. Он так и не нашел ключи к победе над Усиком и, возможно, до сих пор не понимает, как это сделать. Думаю, именно это подтолкнуло его к мысли о завершении карьеры", – сказал Дрозд.

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше.

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