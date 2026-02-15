'Днепр' с рекордом сезона добыл победу в Суперлиге GGBET

В Днепре завершился матч регулярного чемпионата Суперлиги, в котором действующий чемпион Украины БК Днепр принимал николаевский Нико-Баскет.

Первая четверть этого матча вошла в историю украинского баскетбола: Днепр установил рекорд по количеству набранных очков за четверть.

Команда Владимира Коваля отгрузила в корзину соперника 39 очков, зато николаевские баскетболисты набрали тоже довольно неплохой показатель – 24 очка. Не менее результативной была и вторая десятиминутка, правда теперь подопечные Валентина Берестнева смогли несколько сократить дефицит в 15 очков. В частности, в середине второй четверти Нико-Баскет проигрывал Днепру лишь 9 баллов после двух подряд трехочковых от Молтри и Пикока, а также еще одного результативного броска с близкой дистанции от того же Пикока. Однако Днепр смог нарастить свое преимущество благодаря серии дальних бросков от Горобченко и Бондарчука и на большой перерыв действующий чемпион ушел с тотальным преимуществом: 68:51.

Вторая половина матча стилистически продолжила первую: на флоутер от Молтри днепряне ответили еще одним точным броском с дальней дистанции от Горобченко. У Нико-Баскет очень старался Володин, однако все его попытки набрать очки с близкого расстояния нивелировались дальними попаданиями Днепра. К концу третьей четверти преимущество хозяев выросло уже до 24 очков – 92:68.

Доминация Днепра продолжилась и с началом заключительной четверти: ее подопечные Коваля начали с потрясающего рывка 15-2, чем отправили соперника на тайм-аут. Впрочем, хотя бы сократить отставание Нико-Баскет так и не смог – 119:83 в итоге. Еще ни одна команда в текущем чемпионате не набирала 119 очков. А еще, Днепр показал мощную реализацию 3-очковых бросков: из 39 попыток победители реализовали 19 дальних бросков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Нико-Баскет – 119:83 (39:24, 29:27, 24:17, 27:15)

Днепр: Горобченко 9 + 5 подборов + 13 передач, Дубоненко 9, Бондарчук 21 + 3 подбора + 5 передач, Тимофеенко 13 + 5 подборов + 6 передач, Сипало 17 + 5 подборов – старт; Конев 15 + 5 подборов, Закурдаев 15 + 4 подбора + 3 передачи, Загреба 8 + 5 подборов, Сорочан 7 + 3 подбора, Тарасенко 5, Дружелюбов 0, Попов 0.

Нико-Баскет: Сафонов 16 + 6 передач, Молтри 18 + 4 передачи, Водолазский 2, Пикок 10 + 6 подборов + 5 передач, Гарбар 6 + 4 подбора – старт; Володин 19 + 11 подборов, Грищук 3 + 6 подборов, Зайцев 7, Лихой 2, Неамцу 0.