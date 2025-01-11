'Днепр' обыграл 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб "Днепр" удержал победный счет в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet против "Черкаських Мавп". Чемпионы Украины победили со счетом 71:70.

Видео дня

Хозяева лидировали почти весь матч, получив максимальные 25 очков преимущества в середине третьей четверти. Мавпы вернулись в игру и создали напряженный клатч. Воспользовавшись неудачной игрой чемпионов в четвертой четверти, подопечные Дмитрия Нагорного сократили отставание до одного очка, но решающую атаку точным броском завершить не смогли. Марченко атаковал на победу, но бросок шутера жителей Черкассы был неточным.

Днепр имел поразительное преимущество по очкам в краске — 46:18 в пользу команды Владимира Коваля. Мавпы, в свою очередь, лучше атаковали из-за периметра: 5 из 6 трехочковых реализовал Кирилл Марченко, 4 из 7 дальних забил Игорь Климов, ставший самым результативным игроком игры с 18 очками.

У победителей самым эффективным стал Даниил Сипало, у которого 11 очков, 6 подборов и 5 передач (РЭ 19). Также стоит отметить дабл-дабл Владимира Конева – 13 очков + 11 подборов.

Днепр продолжил свою победную серию в сезоне 2024/25, выиграв 12 декабря подряд. Мавпы третий раз в сезоне проиграли Днепру и потерпели 8 поражения в 17 матче регулярного чемпионата. В воскресенье, 12 января, Мавпы в 16 сыграют против Запорожья, а Днепр в 13:00 будет противостоять Кривбассу.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Черкасские Мавпы 71:70 (24:17, 19:15, 24:22, 4:16)

Днепр: Конев 13 + 11 подборов, Сипало 11 + 6 подборов + 5 передач, Горобченко 11 + 9 передач + 3 перехвата - 4 потери, Дубоненко 7, Тимофеенко 6 - 4 потери - старт, Закурдаев 11, Загреба 7 + 5 подборов + 4 передачи, Бондарчук 4, Лещина 1, Коротченко 0, Сорочан 0

Мавпы: Климов 18+6 подборов, Марченко 16+6 подборов + 5 передач, Кошеватский 13+9 передач - 5 потерь, Агафонов 8+6 подборов - 4 потери, Клебан 7+6 подборов - старт, Пирогово 8, Фесун 0