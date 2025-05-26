Где сейчас футболисты 'Днепра', которые играли в финале Лиги Европы-2015

На этой неделе исполнится 10 лет с финала Лиги Европы 2015 - последнего на сегодня, где побывала украинская команда. Тогда "Днепр" был как никогда близок к еврокубковому золоту. OBOZ.UA вспоминает этот легендарный матч и рассказывает, как сложилась судьба героев фантастического стартового состава и чем они занимаются сейчас.

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Денис Бойко

Основной вратарь на протяжении всего сезона УПЛ и Лиги Европы стал настоящим героем финала, совершив атлетический сейв после удара Бакки, хоть и пустил 3 гола. Перфоманс Бойко сразу привлек внимание передовых европейских клубов, он почти попал в символическую сборную года. Со временем интерес к голкиперу уменьшился и состоялся трансфер в не такой статусный "Бешикташ", который ... разрушил перспективную карьеру. Далее будут аренды в "Малагу" и переход в "Динамо" и "Полесье", но на тот же высокий уровень Денис так и не вернется. С запуском УПЛ.ТБ, кипер стал телеэкспертом и теперь анализирует игры украинской Премьер-лиги. А с недавних пор еще и ютубер: Бойко начал свое шоу подкастов, куда приглашает футбольных звезд. В частности, успел поговорить с Ярмоленко и Ротанем.

Дуглас

Переход в "Днепр" был для легионера единственным трансфером за деньги, но стал вершиной его клубных достижений. И это несмотря на то, что именно Дуглас лишь на мгновение не успел прервать решающий удар по воротам от Бакки, который переиграл Бойко и катил в пустые. Именно в украинской команде защитник получил самую высокую оценку стоимости - Transfermarkt в 2015-м давал 5.5 млн евро. Когда "Днепр" разваливался, центрхав разорвал контракт и ушел в Бразилию. Что интересно, бразилец успел еще поиграть в Днепре, перейдя в "Днепр-1", но через сезон снова уехал на родину, где доигрывает карьеру в "Гуарани".

Артем Федецкий

Потрясающий евросезон-2015 дал шанс на новую карьеру почти каждому футболисту украинской команды. Всего за 4 года в "Днепре" Федецкий зарекомендовал себя настоящим лидером защиты и неизменным игроком основы. Он держался в команде долго - свое приглашение в "Дармштадт" Артем получил в 2016-м, когда бело-голубые уже разваливались. Свободным агентом он на год заскочил в Бундеслигу, но потом вернулся в "Карпаты", где продумывал завершение своего футбольного пути. Федецкий даже подавался в депутаты, но впоследствии запустил благотворительный проект "Карпатские медведи", которым занимается и сегодня.

Лео Матос

Этого защитника "Днепр" забрал у "Черноморца". И за не так много матчей он оказался незаменимым для еврокубков. После финала, Матос решил продолжить успешную историю именно с днепрянами, но исчезновение клуба заставило его срочно искать пристанища в "ПАОКе". С греками защитник был 4 года, завоевал два кубка страны и одно чемпионство. Позже Лео вернулся в родную Бразилию, где несколько лет поиграл в "Васко да Гаме". Сейчас 39-летний экс-футболист в этом же клубе и занимается административной работой.

Евгений Чеберячко

Именно днепровский этап стал главным и самым звездным в карьере фулбека. В Лиге Европы 2015-го года он провел 12 матчей, выйдя в основе на финал. На тот момент Евгению уже был 31 год, поэтому он особо не думал о смене прописки. В 2016-м защитник успел заявиться за "Днепр-1", но за новую (иронично - уже тоже несуществующую) команду провел лишь 2 матча и завершил с футболом. Текущая судьба Чеберячко неизвестна.

Руслан Ротань

Капитан великого "Днепра" в самом финале запомнился фантастическим штрафным на 44 минуте, который не только вернул паритет в игру, но и подарил ощущение, что победа возможна. Днепровский этап для Руслана был наиболее успешным, где он не только брал награды, но и сам был к ним прямо причастен. Более 300 матчей, роль диспетчера команды и теплое воспоминание в сердцах фанатов - это его наследие уже несуществующего клуба. После Ротань завершил футбольную карьеру по семейным обстоятельствам, а затем - ушел в тренерство. За свой новый путь он уже успел провести суперсезон в ЧЕ с молодежкой и взять серебряные медали как наставник "Александрии". В следующем сезоне Руслан впервые попробует свои тренерские силы уже в еврокубках.

Евгений Коноплянка

Ключевая персона, без которой не было бы этого финала. За полный матч и весь еврокубковый сезон Коноплянка поразил "Севилью" настолько, что сразу перебрался в неё... бесплатно, ведь закончился контракт с "Днепром". Но в Испании не пошло, хотя и был роскошный дебют с голом против "Барселоны" в Суперкубке УЕФА. Далее он успел поиграть за "Шальке" (78 матчей за 3 года), побегал за "Шахтер" и переехал в Польшу. В 2024-м Коноплянке исполнилось 34 года - футболист объявил о завершении карьеры и с головой погрузился в агентские дела и собственную киберспортивную команду.

Джаба Канкава

Долгое время основной для команды, Канкава так же связывает лучший период своей карьеры с "Днепром". Несмотря на 8 лет в составе днепровской команды, грузин активнее начал выступать за клуб ближе к финалу, чем и завоевал место в основе против "Севильи". Сразу после финала он получил приглашение заграницу и перешел во Францию, где отбегал полсотни матчей за "Реймс". Далее еще несколько легионерских визитов, а сейчас полузащитник вернулся в чемпионат Грузии - в 39 лет активно бегает за "Динамо" Тбилиси.

Валерий Федорчук

Не основной игрок Лиги Европы, но главный выбор Маркевича на финал и позицию второго опорника; его тренер снял, когда клуб начал терять концентрацию. Федорчук, после развала "Днепра", везде пособирал по крупицам: успел поиграть за "Динамо", "Верес", "Мариуполь" и даже "Ригу". Последним его клубом стал "Рух", где Валерий и завершил карьеру. Но сразу среди львовян он подался в тренерство - сейчас руководит и детской командой "Руха", и местным представителем медиафутбола.

Никола Калинич

Один из самых ярких и харизматичных легионеров "Днепра" поднял немало шума и в Варшаве, и в Днепре, когда уже на 7-й минуте вывел свою команду вперед. К сожалению, ему больше не удалось забить в финале, но этот момент Калинич до сих пор вспоминает с теплом в сердце. Казалось, что несмотря на полное слухами лето, хорват останется в клубе, но в августе он все же перешел в "Фиорентину". Далее были "Верона", "Рома" и даже "Атлетико" с "Миланом", впрочем так же засиять Николе не удалось. Доигрывать он решил дома в "Хайдуке", там и повесил бутсы на гвоздь. Попробовал себя как спортивный директор родного клуба, не получилось. Сейчас экс-форвард в поисках вдохновения.

Матеус

Так же легенда той днепровской команды и один из лучших легионеров за всю историю бело-голубых. В матче против "Севильи" Матеус запомнился роскошным навесом на Калинича, который начал финал с гола андердога. Украинский период карьеры стал для бразильца лучшим - более 150 матчей и 48 голов. За днепрян футболист выиграл серебро УПЛ, дважды брал бронзу и получил серебро Лиги Европы, его лучшая награда в личной коллекции. Даже за "Брагу" вингер лишь однажды выигрывал медали. Уже через год после финала, Матеус перейдет в Китай, в 2023-м вернется в родную "Итабаяну", проведет лишь 6 матчей за два года и в 41 завершит карьеру.

Из почти 30 футболистов того "Днепра" есть несколько, которые еще продолжают играть. Преимущественно это воспитанники академии или молодежь, приобретенная на развитие. Например, Лучкевич сегодня выступает за "Динамо" и взял с киевлянами золото УПЛ; Сватка мы знаем по играм в "Остине"; Полевой в свои 39 завершает в запорожском "Металлурге", а Гама - в "АЕК"; в Чехии играют вратарь Шелихов и защитник Мазух; Полевой выступает за любительские "Новые Санжары".