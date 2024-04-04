'Динамо' с голом-шедевром устроило разгром 'Зори' в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" добыло уверенную победу над луганской "Зарей" в перенесенном поединке шестого тура розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского в номинально гостевой игре, которая прошла на клубном стадионе "бело-синих", были сильнее – 3:0.

Киевляне владели игровым и территориальным преимуществом. Перевес "Динамо" воплотился в гол уже на седьмой минуте встречи. Хозяевам стадиона удалось прорваться к воротам соперников, однако одному из защитников, казалось, удалось отвести угрозу. Однако после его касания на удар вывели хавбека Александра Андриевский, который с линии штрафной пробил в противоход вратарю.

А в середине первого тайма динамовцы удвоили преимущество в счете. Совершенно шедевральный гол удался Владиславу Кабаеву. Полузащитник киевлян протащил мяч и с 25 метров отправил его практически в самую девятку ворот "Зари".

После перерыва рисунок игры не изменился. Киевляне продолжали давить на соперника и на 67-й минуте довели счет до разгромного. На этот раз отличился недавний дебютант сборной Украины Владимир Бражко, который замкнул дальнюю штангу после розыгрыша углового и поставил точку в матче – 3:0.

Таким образом, киевляне добыли 14-ю победу в сезоне и вышли на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" на два очка отстает от "Шахтера".

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных "Динамо" разгромило полтавскую "Ворсклу" со счетом 5:1 и голом Андрея Ярмоленко, который впервые в году вышел на поле.

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