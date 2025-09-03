'Динамо' за сутки купило трех футболистов: кого подписали чемпионы Украины

Киевское "Динамо" перед закрытие летнего трансферного окна объявило сразу о трех новичках команды за последние 24 часа. Особое внимание руководство "бело-синих" уделило оборонительной линии, которая на старте евросезона продемонстрировала свою уязвимость.

Первым в столичном клубе подписали 21-летнего центрального защитника из Сенегала Алиу Тиаре. В минувшем сезоне французский "Гавр" отдал его в аренду "Нанси", где тот отыграл 30 матчей во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Контракт с африканцем подписали сроком на четыре года.

После этого киевляне решили арендовать у тернопольской "Нивы" из первой лиги украинского центрбека Василия Буртника. 23-летний защитник в сезоне 2024/25 выступал в третьем по силе дивизионе украинского футбола, а теперь хорошо себя проявил во время просмотра в "Динамо".

Также "бело-синие" усилили атакующую линию, так как команда осталась без своего лучшего бомбардира Владислава Ваната, который перешел в испанскую "Жирону". Пятилетний контракт с "Динамо" подписал 23-летний румынский форвард Владислав Бленуце.

При этом 1 сентября чемпионы Украины подписали четырехлетнее соглашение с нигерийским полузащитником Шолой Огунданой.

