'Динамо' продает футболиста сборной Украины за 17 млн евро – СМИ

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат больше не сыграет в нынешнем сезоне за столичный клуб. 23-летний лучший бомбардир чемпионата Украины минувшего розыгрыша турнира продолжит свою карьеру в испанской "Жироне", с которой подпишет контракт на пять лет.

Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил журналист Дмитрий Пасечник. По его данным, президент "бело-синих" Игорь Суркис учел пожелания футболиста и согласился на предложение испанского клуба. "Динамо" получит за Ваната 17 миллионов евро плюс бонусы.

Украинец стал главной целью "Жироны", которая провально стартовала в новом сезоне Ла Лиги, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:8. В составе испанской команды уже выступают два представителя нашей страны – вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подтвердил, что Ванат не примет участия в матче финального раунда квалификации Лиги Европы с израильским "Маккаби".

Владислав является воспитанником школы киевского клуба. В составе "бело-синих" он провел 119 матчей, в которых забил 51 гол. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины, за которую он отличился два раза.

