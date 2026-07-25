Число пенсионеров в Украине сократилось до исторически низкого уровня: что произошло и как изменились выплаты

В Украине стремительно сокращается число пенсионеров, но для тех, кто остается в системе, ситуация лишь усложняется. Повышение требований к стажу вынуждает украинцев работать до 63-65 лет, а индексация выплат не успевает за реальными ценами на продукты первой необходимости.

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В июле 2026 года количество пенсионеров достигло исторически низкой отметки и опустилось ниже 10 млн.

Почему пенсии теряют свою покупательную способность и как война и демографический кризис меняют структуру получателей – в материале OBOZ.UA.

Почему в Украине резко сократилось число пенсионеров

В Украине стремительно снижается количество пенсионеров. Их уже менее 10 млн – это исторически низкий показатель. Для сравнения: еще в 2014 году в стране насчитывалось 13,5 млн пенсионеров. В 2016-м их число сократилось до 12,2 млн, а по состоянию на июль 2026 года – до 9,9 млн человек. С одной стороны, такая ситуация отражает общую депопуляцию, последствия полномасштабной войны и оккупации части территорий россиянами. С другой – это также влияние решений правительства и Верховной Рады, которые принимались в течение последних лет.

Получить пенсию в Украине становится все труднее, в то время как ее реальный размер (покупательная способность) только снижается.

Возвращаясь к количеству пенсионеров, стоит отметить еще одну тенденцию: на фоне сокращения их общей численности растет доля тех, кто получает выплаты в связи с инвалидностью. Это стало следствием, прежде всего, полномасштабной войны, во время которой военные и гражданские лица получают тяжелые ранения. В то же время, увеличилось количество случаев оформления инвалидности с целью получения отсрочки от службы.

При этом, действующие правила позволяют, например, мужчине получить отсрочку от службы в связи с инвалидностью матери или жены.

Так, в июле 2018 года пенсию по инвалидности получали 1 391 575 человек (12,16% от общего числа). Тогда как в 2026 году их колличество возросло до 1 501 467, и это уже 15,05%.

Что интересно, гендерная структура практически не изменилась. В 2025 году среди пенсионеров было 60,5% женщин и 39,5% мужчин. Примерно такое же соотношение наблюдалось и в 2020 году: 61,5% женщин против 38,5% мужчин.

Причин сокращения числа пенсионеров несколько. Основные из них:

Общая депопуляция и последствия войны. На территории страны, контролируемой украинскими властями, остается, по оценкам демографов, около 29 млн человек. Тогда как еще в 2020 году численность населения составляла около 41,5 млн. Это трагическая динамика. Миллионы украинцев уехали за границу в качестве беженцев, а также сотни тысяч находятся на оккупированных территориях. В таких условиях стремительно падает рождаемость: если в 2020 году в Украине родилось около 300 тыс. детей, то в 2025-м – только около 169 тыс. Такая динамика впоследствии повлияет и на бюджет Пенсионного фонда.

Повышение требований для выхода на пенсию в 60 лет. В Украине только в 2021 году завершился период поэтапного повышения общего пенсионного возраста для женщин. До 2011 года украинки могли выйти на заслуженный отдых в 55 лет (ежегодно возраст увеличивали на 6 месяцев). В результате, уже пять лет действует общее требование: выход на пенсию возможен не ранее чем в 60 лет. Правда, большое количество "специальных" пенсионеров имеет право на досрочный выход на заслуженный отдых. Например, некоторые прокуроры оформляют пенсионное удостоверение еще до своего 40-летия, о чем уже неоднократно писал OBOZ.UA.

Повышение требований к страховому стажу. Начиная с 2017 года ежегодно норма стажа увеличивается на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет для выхода на пенсию "вовремя" (в 60 лет). Это приводит к тому, что около половины новых пенсионеров не могут выполнить требование по стажу, поэтому вынуждены работать до 63 или даже 65 лет.

Почему ситуация с пенсиями только лишь ухудшается

В 2020 году в Украине насчитывалось 12,8 млн плательщиков ЕСВ и 11,2 млн пенсионеров (то есть, на 100 пенсионеров приходилось около 114 работающих). Это очень низкое соотношение: в идеале, количество работающих должно быть вдвое больше. Условный "порог", при котором солидарная система работает стабильно – 150 работающих на 100 пенсионеров.

По состоянию на прошлый год на 100 пенсионеров приходилось уже 106 работающих. То есть, сокращение числа плательщиков ЕСВ происходит быстрее, чем уменьшение колличества пенсионеров.

Покупательная способность выплат падает. Например, в июле 2020 года средняя пенсия составляла 3 393,5 грн, а средняя зарплата – 11 804 грн (соотношение – 28,75 %). Тогда на среднюю пенсию можно было купить примерно 136 кг пшеничного хлеба или 144,8 кг риса.

В июле 2026 года средняя пенсия составляет 7 273 грн, а средняя зарплата – 30 961 грн (соотношение снизилось до 23,4%). На среднюю пенсию теперь можно купить лишь 110,9 кг пшеничного хлеба или 138,7 кг риса.

Официальные перерасчеты только частично компенсируют рост цен, поэтому покупательная способность выплат в реальном эквиваленте постепенно снижается.

В основе украинской пенсионной системы лежит принцип солидарности: работающие граждане финансируют выплаты нынешним пенсионерам. Но из-за теневой занятости и уклонения от уплаты взносов, Пенсионный фонд теряет ресурсы. Именно поэтому официальное трудоустройство и "белая" зарплата – единственный способ сдержать систему от глубокого кризиса.