УПЛ отказалась показывать матчи бесплатно: болельщикам ответили на претензии после матча 'Динамо'

Украинские футбольные болельщики больше не смогут бесплатно следить за матчами Премьер-лиги, что было возможным еще до 7 марта. С трудностями столкнулись фанаты, которые намеревались следить за игрой киевского "Динамо" и ривненского "Вереса", однако не смогли это сделать без подписки на платформу Setanta Sports.

После возмущенных комментариев вещатель объявил о том, что теперь болельщикам нужно будет купить один из пакетов для просмотра матчей. В Setanta отметили, что это правило теперь распространяется на любую площадку, которая воспроизводит контент Премьер-лиги.

"Обновление по матчу "Верес" – "Динамо". К сожалению, мы не смогли показать этот матч в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports, необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, транслирующих контент УПЛ. Приносим свои извинения за неудобства и проблемы с коммуникацией", – отметили в Setanta Sports.

Отметим, что поединок "Вереса" и "Динамо" завершился скандальной ничьей, которую ривненская команда добыла с пенальти на последней минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал киевский футбольный клуб "Оболонь" за акцию с участием Героя Украины, который оборонял Ахтырку – полковника Дениса Дикого.

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