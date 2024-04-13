'Динамо' в меньшинстве выиграло матч, который дважды прерывался из-за воздушной тревоги. Видео

Киевское "Динамо" победило "Александрию" в центральном матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на стадионе "Ника", который дважды прерывался из-за воздушной тревоги в Кировоградской области, завершилась со счетом 0:1.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. Из-за опасной игры локтем главный арбитр Алексей Деревинский показал вторую желтую карточку Назару Волошину.

Однако воспользоваться численным преимуществом подопечные Руслана Ротана не смогли. Хозяева владели инициативой, давили, но не смогли ничего сделать. Вместо этого "Динамо" реализовало едва ли не первый опасный момент.

В борьбе с Кравченко Бражко смог выгрызть мяч, а затем точным ударом в девятку закончив атаку. После подсказки VAR рефери пришлось пересмотреть момент, однако гол отменен не был.

Эта победа позволило столичной команде набрать 48 очков и выйти на второе место. От лидирующего "Шахтера" "бело-синих" отделяет один балл. "Горняки" свою игру 24-го тура против "Ворсклы" проведут в воскресенье, 14 апреля, в 13:00.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад "Динамо" сенсационно не смогло обыграть черкасский ЛНЗ в матче 25-го тура УПЛ. Коллектив Александра Шовковского на поле клубного стадиона довольствовался лишь ничейным исходом – 1:1.

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