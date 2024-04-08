Дикий ляп вратаря лишил 'Динамо' победы в матче УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" сенсационно не смогло обыграть черкасский ЛНЗ в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги. Коллектив тренера Александра Шовковского на поле клубного стадиона довольствовался лишь ничейным исходом – 1:1.

"Бело-синие" уверенно начали матч. Уже на 15-й минуте партнеры вывели на вратаря соперников Андрея Ярмоленко, который во втором матче подряд после своего возвращения на поле после травмы отметился точным ударом.

Динамовцы пытались развить свой успех и создали несколько острых моментов. Однако за пять минут до свистка на перерыв, дикий ляп совершил вратарь киевлян Руслан Нещерет. После подачи углового 22-летний голкипер пытался сыграть на выходе, однако упустил мяч из рук и позволил защитнику ЛНЗ Хайдину Салиху отправить мяч в сетку – 1:1.

Во втором тайме игроки "Динамо" пытались вырвать победу, а гости сделали ставку на контратаки. Однако действительно голевых моментов команды создать не сумели. Киевлянам не помог даже переход на игру в два форварда.

В итоге киевляне не смогли добыть три очка и остались на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от "Шахтера", который лидирует в УПЛ составляет четыре очка.

Как сообщал OBOZ.UA, в перенесенном матче УПЛ "Динамо" разгромило луганскую "Зарю" с голом-шедевром.

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