'Динамо' сенсационно 'усилилось' восемью футболистами перед матчем Лиги конференций. Фотофакт

В преддверии завтрашнего матча Лиги конференций "Динамо" - "Самсунспор" турецкое издание Samsunspor Gazetesi опубликовало состав киевлян, где сразу появились восемь новых футболистов. Согласно "инсайду" местных СМИ на поле стадиона "Самсун Йени Ондокуз Майис" 23 октября выйдут: Георгий Бущан, Томаш Кенджора, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Беніто, Эрик Рамирес и Владислав Ванат.

При этом почти все они уже давно не являются игроками столичной команды.

Георгий Бущан — покинул "Динамо" в январе 2025 года и официально перешёл в саудовский Аль‑Шабаб.

— покинул "Динамо" в январе 2025 года и официально перешёл в саудовский Аль‑Шабаб. Томаш Кендзера — выступал за "Динамо" в 2017-2024 годах, перейдя в "Лех". Сейчас в ПАОКе.

— выступал за "Динамо" в 2017-2024 годах, перейдя в "Лех". Сейчас в ПАОКе. Александр Сирота — в августе перешел в аренду в турецкий "Коджаэлиспор".

— в августе перешел в аренду в турецкий "Коджаэлиспор". Сергей Сидорчук — выступал за "Динамо" на протяжении 2012−2023 годов. В 2023 году он перешел в "Вестерло" (Бельгия)

— выступал за "Динамо" на протяжении 2012−2023 годов. В 2023 году он перешел в "Вестерло" (Бельгия) Александр Андриевский — играл в "Динамо с 2015 по 2025, покинув клуб, подписав контракт с житомирским "Полесьем".

— играл в "Динамо с 2015 по 2025, покинув клуб, подписав контракт с житомирским "Полесьем". Беніто — контракт нигерийца с "Динамо" завершился в 2023 году. Сейчас играет на Кипре в "Акритас Хлоракас"

— контракт нигерийца с "Динамо" завершился в 2023 году. Сейчас играет на Кипре в "Акритас Хлоракас" Эрик Рамирес — нападающий, который перешёл в Динамо в 2021 году, но с тех пор провёл серию аренд (в Испании, Словакии, Аргентине). На момент публикации этой новости выступает на правах аренды за клуб "Богемианс 1905" из Чехии

— нападающий, который перешёл в Динамо в 2021 году, но с тех пор провёл серию аренд (в Испании, Словакии, Аргентине). На момент публикации этой новости выступает на правах аренды за клуб "Богемианс 1905" из Чехии Владислав Ванат — молодой форвард, числившийся за Динамо, но летом этого года перешел в испанскую "Жирону".

Главный тренер "Самсунспора" по поводу этой новости заявил: "Динамо – сложный соперник. Это команда уровня Лиги чемпионов".

На минувших выходных "Динамо" в пятый раз подряд сыграло вничью в чемпионате Украины, упустив победу над "Зарей". В свою очередь, команда из Самсуна обыграна на выезде "Кайсериспор" 3:1 и вышла на шестое место в турнирной таблице турецкого первенства.

