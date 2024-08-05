'Динамо' – 'Рейнджерс': все подробности матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 6 августа, проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные тренера Александра Шовковского в номинально домашней игре примут шотландский "Рейнджерс".

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона "Арена Люблин" в Польше. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Рейнджерс". Время начала – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "РЕЙНДЖЕРС"

В прямой трансляции поединок можно будет увидеть на телеканалах 2+2 и "Динамо ТВ", которые доступны на видеосервисе Megogo и цифровом эфирном телевидении T2. Кроме того, эфир из Люблина будет доступен на канале "Динамо" на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "РЕЙНДЖЕРС"

Фаворитами игры считаются украинские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех команды из Глазго достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "РЕЙНДЖЕРС"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Литвы, которую возглавляет Донатас Румшас. Помогать ему будут лайнсмены Довидас Сужеделис и Александр Радиус. Роль четвертого рефери исполнит Робертас Шмитас.

Также на игре будет задействована система видеоповторов, за работой которой будет следить поляк Бартош Франковски.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Буяльский, Ванат.

"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Суттар, Дэвис, Йилмаз, Диоманде, Беррон, Райт, Лоренс, Кортес, Дессер.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом только один раз в истории. В первом раунде Кубка чемпионов 1987/88 соперники обменялись домашними победами, но дальше прошли шотландцы благодаря 2:0 на своем поле.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о кардинальных изменениях в проведении жеребьевки Лиги чемпионов.

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