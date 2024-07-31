'Потребуется 1000 шаров': УЕФА радикально изменил жеребьевку Лиги чемпионов

Европейских футбольный союз (УЕФА) объявил о кардинальной смене концепции проведения жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов. Если раньше, состав групп формировался при помощи ручной процедуры, то теперь команды будут узнавать соперников благодаря компьютеру.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Решение связано с тем, что с сезона 2024/25 запускается новый формат проведения первой стадии турнира. Если раньше 32 команды были разбиты на восемь групп, то теперь количество участников увеличено до 36, которые будут находится в общей таблице.

В УЕФА отметили, что если применить старый формат жеребьевки группового этапа к новому общему этапу, то потребуется около 1000 шаров, при этом на столе должно быть не менее 36 чаш, что приведет к невыносимо долгой процедуре.

Теперь все номера 36 команд будут выбраны вручную с использованием шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная программа случайным образом определит восемь соперников в рамках четырех корзин. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие – на выезде.

Аналогичная процедура будет применена к розыгрышам Лиги Европы и Лиги конференций. Однако в последней команды проведут не по восемь матчей, а по шесть. Церемонии жеребьевки пройдут 29 и 30 августа в Монте-Карло.

Напомним, донецкий "Шахтер" напрямую попал в основную сетку Лиги чемпионов. "Полесье", "Динамо" и "Кривбасс" участвуют в квалификациях.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" разгромило белградский "Партизан" в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!