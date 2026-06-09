'Динамо' представило новую игровую форму, которая отсылает к историческим событиям. Фото

Киевское "Динамо" показало домашний и выездной комплекты формы на сезон 2026/27. Дизайн новой экипировки посвящен нескольким важным страницам в истории клуба.

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Домашняя форма выполнена в традиционном белом цвете с небесно-голубыми вертикальными полосами. В оформлении использованы ромбовидные элементы, напоминающие клубную эмблему, а отдельные детали сделаны в желтом цвете.

Как сообщили в клубе, домашний комплект отсылает к сезону-1994/95, когда "Динамо" выступало в Лиге чемпионов и одержало победу над московским "Спартаком". Именно в форме того образца дебютировал будущий обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко, который также забил свой первый мяч в ворота "Баварии".

Выездной комплект посвящен 40-летию победы "Динамо" в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года. Форма выполнена в темно-синем цвете со светло-зелеными вертикальными вставками и белыми элементами.

Кроме того, клуб представил новые комплекты для вратарей. Они будут доступны в сером, черном и желтом вариантах.

Для производства экипировки использована технология NB Dry, которая обеспечивает отведение влаги и дополнительный комфорт во время физических нагрузок.

Сезон 2026/27 станет девятым подряд для сотрудничества "Динамо" и компании New Balance в статусе официального технического партнера клуба.

Стоимость домашней и выездной игровых футболок составит 5999 гривен. Тренировочную футболку можно приобрести за 2699 гривен, юношескую форму за 3799 гривен, а реплику игрового комплекта за 4299 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" выиграло Кубок Украины по футболу и в новом сезоне будет выступать в Лиге Европы.

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