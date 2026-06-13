"Динамо" официально оформило первый летний трансфер

Киевское "Динамо" начало летнюю трансферную кампанию подписанием 23-летнего украинского вратаря Ильи Ольхового из "Нивы" Тернополь. Игрок присоединился к команде перед стартом предсезонного сбора, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Ольховой родился 30 мая 2003 года в Тернополе. Футбольное образование получил в местной ДЮСШ, затем занимался в академии львовского клуба и выступал за юношеские команды "Львова".

В УПЛ дебютировал в мае 2023 года в матче против "Черноморца", после чего провёл два матча за "Минай".

В сезоне 2024/25 голкипер перешёл в "Ниву" и стал основным вратарём команды. За два сезона он провёл около полусотни матчей в Первой лиге и Кубке Украины, суммарно в Первой лиге – 58 игр при 60 пропущенных мячах, в УПЛ – 5 матчей и 9 пропущенных.

В клубе отметили, что Ольховой уже знаком с частью игроков "Динамо", в частности с Тарасом Михавком и Матвеем Пономаренко. Вратарь заявил, что переход в киевский клуб считает важным шагом в карьере и намерен бороться за место в составе.

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