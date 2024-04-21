'Динамо' добыло разгромную победу в матче с удалением и Луческу на трибунах. Видео

Киевское "Динамо" победило житомирское "Полесье" в матче 25-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 3:0.

Гости с первых минут избрали оборонную тактику. Отдав мяч киевлянам, подопечные Шищенко пытались лишить соперника пространства и ловить его на контратаках. Первые полчаса это удачно работало, однако потом пошли ошибки, которые стоили пропущенного гола.

Несмотря на то, что Ярмоленко заметно не хватало скорости, Андрей смог сполна это компенсировать опытом, выдав великолепную передачу на Ваната. Влад, выглядевший на голову выше оппонентов, легко расправился с вратарем.

В начале второго тайма Шапаренко забил второй гол, а когда на 63-й минуте Кравец получил вторую желтую и был удален, "Полесье" посыпалось".

На 77-й минуте Буяльский установил окончательный счет, оформив разгром.

Отметим, что на трибунах присутствовали бывший тренер "бело-синих" Мирча Луческу и наставник сборной Украины Сергей Ребров.

После этой победы "Динамо" продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице с 54 очками.

17 апреля "Динамо" добыло победу над ужгородским "Минаем" в перенесенном матче 16-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского в номинальной выездной встрече, которая прошла на клубном стадионе имени Валерия Лобановского, были сильнее – 3:1.

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