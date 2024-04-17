'Динамо' выиграло многострадальный матч УПЛ и вплотную приблизилось к 'Шахтеру'. Видео

Киевское "Динамо" добыло победу над ужгородским "Минаем" в перенесенном матче 16-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского в номинальной выездной встрече, которая прошла на клубном стадионе имени Валерия Лобановского, были сильнее – 3:1.

Старт встречи, которая в декабре была прервана из-за воздушной тревоги, а также перенесена в Киев из-за проблем с освещением на стадионе "Миная", стал шокирующим для закарпатцев. Уже на четвертой минуте капитан "бело-синих" Виталий Буяльский обыгрался с форвардом Владиславом Ванатом и аккуратным ударом с линии штрафной уложил мяч в дальний угол.

В середине тайма динамовцы упрочили преимущество. После заброса из глубины Андрей Ярмоленко сделал прострел вдоль ворот, где его на ближней штанге замкнул все тот же Ванат. Хотя в итоге автогол записали на защитника ужгородцев.

Тем неожиданным стал мяч "Миная" в самом начале второй половины – это хавбек Тимур Кораблин расчетливым ударом с 16 метров пробил точно в девятку. За 20 минут до финального свистка номинальные хозяева едва не сравняли счет, но динамовцев выручил вратарь Бущан.

Киевляне ответили на это ударом в штангу от Ваната. А на 86-й минуте Владислав Дубинчак сделал низкую подачу с левого фланга, которую перевел в сетку Назарий Волошин – 3:1. Таким образом, "Динамо" приблизилось к лидеру турнирной таблицы "Шахтеру" на расстояние одного очка, но у "горняков" есть игра в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую субботу киевское "Динамо" победило "Александрию" и установило исторический рекорд Премьер-лиги.

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