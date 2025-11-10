'Можем подать апелляцию': в WADA впервые прокомментировали допинговый скандал с Мудриком

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может оспорить решение Футбольной ассоциации Англии (FA) о дисквалификации вингера сборной Украины Михаила Мудрика за употребление запрещенных веществ. При этом все еще пока неизвестно, когда будет обнародован вердикт по делу нашего соотечественника.

Об этом в интервью информационному агентству "Укринформ" заявил президент WADA Витольд Банька. По его словам, в организации внимательно следят за ходом расследования в отношении Мудрика и отреагируют на итоговое решение, если оно будет слишком суровым или, наоборот, недостаточно жестким.

"Прежде всего мы ждем дисциплинарное решение по его делу со стороны ассоциации футбола Англии. На сегодня мы не знаем, когда оно будет. Затем, в соответствии с антидопинговым кодексом, попросим документацию игрока и тогда будем решать, согласны ли мы с этим дисциплинарным решением. Мы можем подать апелляцию в двух случаях: если посчитаем, что решение будет слишком строгим или слишком снисходительным", – сказал Банька.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДОПИНГ-СКАНДАЛЕ С МУДРИКОМ

