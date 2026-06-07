Дания – Украина: видео голов в матче, который прервали из-за инцидента с Эриксеном

Сборная Украины по футболу проиграла команде Дании в товарищеском матче. Поединок в Оденсе на стадионе "EWII Парк" был остановлен при счет 2:1 в пользу хозяев после того, как их лидер Кристиан Эриксен потерял сознание. Футболист рухнул на газон на 65-й минуте встречи, а очевидцы сняли видео инцидента.

Видео дня

Дания активнее начала поединок и уже в дебюте несколько раз создала напряжение у ворот Анатолия Трубина. На 13-й минуте хозяева открыли счет: Патрик Доргу сместился с левого фланга в центр и точным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в нижний угол ворот украинской сборной.

После пропущенного гола украинцы долго не могли наладить игру впереди. Датчане продолжали контролировать ход встречи и регулярно угрожали воротам Трубина. На 30-й минуте голкипер спас команду после опасного удара Йоакима Андерсена, а спустя шесть минут хозяева увеличили преимущество. Трубин парировал первый удар, однако Йоаким Меле первым оказался на добивании и сделал счет 2:0.

Команда Мальдеры смогла вернуться в игру под занавес первого тайма. На 44-й минуте Виталий Миколенко разогнал атаку, Роман Яремчук не сумел воспользоваться своим шансом, однако эпизод продолжился, и Виктор Цыганков отправил мяч в пустые ворота, сократив отставание до минимума.

Уже в компенсированное время Украина была близка к тому, чтобы сравнять счет. Яремчук забил гол после подачи в штрафную, однако арбитр зафиксировал положение вне игры и отменил взятие ворот.

После перерыва тренерский штаб украинской сборной провел замену: Артем Довбик вышел вместо Яремчука. На старте второго тайма датчане вновь создали опасный момент, однако Николай Матвиенко успел прервать передачу на свободного Доргу.

После этого украинцы готовились провести тройную замену, однако не успели этого сделать. Лидер хозяев Эриксен внезапно рухнул на газон, потеряв сознание. Спарринг немедленно был остановлен, ведь это уже не первый инцидент с Кристианом. Во время чемпионата Европы-2020 он пережил остановку сердце в конце первого тайма матча с Финляндией. После этого датскому футболисту установили кардиостимулятор.

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