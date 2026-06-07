Сборная Украины пропустила фантастический пушечный гол от Дании с 20 метров. Видео

Сборная Украины по футболу пропустила быстрый гол в товарищеском матче с Данией и оказалась в роли догоняющей уже на 13-й минуте. Патрик Доргу воспользовался свободным пространством перед штрафной и поразил ворота Анатолия Трубина мощным выстрелом примерно с 20 метров.

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После достаточно осторожного начала встречи, в которой до этого команды практически не создавали опасных моментов, главный тренер датчан Брайан Ример решил поменять своих хавбеков флангами и Доргу начал играть справа.

21-летний футболист "Манчестер Юнайтед" получил мяч, сместился в центр, ушел от опеки и, получив оперативное пространство, сильно пробил в створ ворот.

Наш голкипер прекрасно видел момент "выстрела", но не сумел спасти от гола. При этом украинские защитники дали датчанину слишком много пространства перед штрафной, а Виталий Миколенко уже не успел помешать сопернику в решающий момент.

Для Доргу этот мяч стал четвертым в составе национальной команды Дании. Футболист проводил свой 14-й матч за сборную.

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