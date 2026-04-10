'Чтобы не возникало ненависти': жена Забарного отреагировала на слова об эскортницах и свадьбах футболистов

Супруга защитника сборной Украины Ильи Забарного Ангелина выступила против стереотипа о том, что девушки выходят замуж за футболистов исключительно из-за финансовой стабильности. Жена игрока французского "Пари Сен-Жермен" отметила, что со спортсменом начала встречаться еще в школе.

Об этом Забарная написала в социальной сети Threads, реагируя на размышления одной из пользовательниц о том, что футболисты очень рано выходят замуж: "Всегда удивляло, куда они так спешат. Обычно, у нас парни пока не нагуляются, серьезных шагов от них не жди. Или причина в том, что у футболистов финансовая подушка более стабильная + успешная карьера. Все есть! Что еще надо? Только жениться".

Ангелина в ответ привела собственный пример: "Инсайдерская информация из семьи Забарных. Мы были вместе 5 лет до свадьбы. Как авторка выразилась – рынок – это в нашем случае была школа. Желаю внутреннего спокойствия и любви к себе, чтобы не возникало ненависти к женскому полу".

Другой болельщик добавил, что профессиональные спортсмены всегда пользуются успехом: "Это заслуга не футболистов, а того, что эскортницам нужно как можно быстрее себя успешно реализовать. Хорошо отрабатывают, браво!". Этот язвительный комментарий Забарная охарактеризовала словами "с вашим мышлением вы никогда не встретите достойную девушку".

Напомним, что Ангелина Забарная родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком в семье блогерки Юлии Леус, которая после неудачного первого брака впоследствии переехала в Киев.

В столице в 2016 году Юлия нашла новую любовь, а у девушки появился звездный отчим – актер, телеведущий и шоумен Андрей Джеджула.

