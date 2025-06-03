Олимпийский чемпион Александр Тихонов взбесился из-за атак Украины на российские аэродромы и другие военные объекты на территории страны-агрессора. Бывший биатлонист в патриотичном угаре потребовал от руководства РФ "ответить так, чтобы на столетие вперед хватило".

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот отметил, что на сегодняшний день вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпиаде-2026 не должен стоять на первом плане.

"В этой политической ситуации винить в чем-то Международный олимпийский комитет не за что. Они в руках политиков, это давно всем ясно, кроме России. Мы всегда обвиняем всех и не хотим признать свою вину. У меня другого мнения быть не может. Давайте разберемся сначала с политической частью, чтобы на Россию не летали беспилотники, надо ответить так, чтобы ни у кого не появилось такого желания. Мы – огромная территория Земного шара, если мы еще считает себя великой Россией, то надо ответить так, чтобы на столетие вперед хватило всем и ни у кого не появилось желания. То, что делается сейчас, это полумеры", – сказал Тихонов.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала то, что может спровоцировать революцию в России. Также она призвала проверить данные о действиях жителей Курской области во время операции ВСУ.

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