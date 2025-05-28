Олимпийская чемпионка Светлана Журова, которая назвала то, что может спровоцировать революцию в России, призвала проверить дынные о действиях жителей Курской области во время операции ВСУ. В частности, депутатка Государственной думы отреагировала на слова Z-фанатки Анастасии Кашеваровой, которая обвинила своих соотечественников в предательстве и трусости

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В комментарии порталу пропагандистскому порталу lenta.ru Журова отметила, что Следственный комитет РФ обязан изучить эти "свидетельства". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина при этом не уточнила, что Кашеварова не привела никаких убедительных доказательств своим словам.

"Если есть свидетельства очевидцев и доказанные факты, то подобная информация становится предметом разбирательства Следственного комитета России, особенно если среди подозреваемых есть российские граждане. Поэтому пусть правоохранительные органы сначала все это докажут, чтобы давать оценки", – сказала Журова.

Отметим, что Кашеварова в своем Telegram-канале выдала порцию фейков об отходе воинов Украины из Курской области, а также "вскрыла" сеть доносчиков среди россиян.

"Вольготно в своих домах проживали в основном те из местных, кто пресмыкался перед врагом. А такие были, и они живы. И им также положены выплаты и другая помощь от государства. Но только эти люди указывали на дома, где живет, к примеру, участник СВО. И ВСУ сразу выжигали этот дом", – выдала бред пропагандистка.

Отметим, что доподлинно известно о случаях мародерства со стороны российских военных в Курской области. Были представлены факты того, как захватчики из РФ разграбили дома своих же сограждан.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции в Курской области под обстрел попал дом родителей олимпийского чемпиона Александра Большунова. что в РФ назвали "большой человеческой трагедией"

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