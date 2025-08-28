Блог | ЧМ-2026 по футболу: интересные факты об историческом турнире
Главное футбольное событие 2026 года – Чемпионат мира по футболу. Впервые в его финальной части будут участвовать сборные 48 стран, 16 из них представят футбольную Европу. На мой взгляд, это перебор. Хотя, иди знай…
Будут сформированы 12 групп по четыре команды в каждой. Две лучшие сборные из каждого квартета и восемь лучших, занявшие третьи места, продолжат борьбу за медали в 1/16 финала. Напомню, матчи ЧМ-2026 впервые пройдут в трёх странах – Мексике, Канаде и США – на стадионах 16 городов. В Канаде это Торонто и Ванкувер, в Мексике – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США – Бостон, Атланта, Даллас, Канзас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Филадельфия, Майами, Сан-Франциско и Сиэттл.
Несомненно, ЧМ-2026 побьет рекорды по посещаемости матчей, также рекордным будет количество телезрителей, которые будут наблюдать за его ходом.
38 дней большого футбола
Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня на поле стадиона "Ацтека" в Мехико, победитель определится 19 июля в Нью-Йорке. Больше месяца 23-й по счёту ЧМ будет в центре внимания поклонников самой популярной игры в мире.
Европейский путь на Мундиаль
Жеребьёвка, которая прошла в декабре прошлого года в Цюрихе, определила состав европейских групп. Их 12, в некоторых из них по четыре сборные, в некоторых – по пять. Свои отборочные матчи европейские команды начали в марте 2025 года и завершат в марте 2026-го. 12 победителей групп получат прямые путёвки в финальный турнир, ещё четыре путёвки будут разыграны во втором раунде отбора, в котором выступят 16 команд – к ним присоединятся четыре сборные из Лиги наций. Сборная Украины стартует в сентябре. Соперники сборной Украины по отборочной группе D – Франция, Исландия и Азербайджан. Стартовый матч наша команда проведёт на номинально своём поле со сборной Франции 5 сентября.
Вот календарь дальнейших игр нашей команды: Азербайджан – Украина (9 сентября), Исландия – Украина (10 октября). Украина – Азербайджан (13 октября), Франция – Украина (13 ноября), Украина – Исландия (16 ноября).