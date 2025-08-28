Главное футбольное событие 2026 года – Чемпионат мира по футболу. Впервые в его финальной части будут участвовать сборные 48 стран, 16 из них представят футбольную Европу. На мой взгляд, это перебор. Хотя, иди знай…

Видео дня

Будут сформированы 12 групп по четыре команды в каждой. Две лучшие сборные из каждого квартета и восемь лучших, занявшие третьи места, продолжат борьбу за медали в 1/16 финала. Напомню, матчи ЧМ-2026 впервые пройдут в трёх странах – Мексике, Канаде и США – на стадионах 16 городов. В Канаде это Торонто и Ванкувер, в Мексике – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США – Бостон, Атланта, Даллас, Канзас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Филадельфия, Майами, Сан-Франциско и Сиэттл.

Несомненно, ЧМ-2026 побьет рекорды по посещаемости матчей, также рекордным будет количество телезрителей, которые будут наблюдать за его ходом.

38 дней большого футбола

Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня на поле стадиона "Ацтека" в Мехико, победитель определится 19 июля в Нью-Йорке. Больше месяца 23-й по счёту ЧМ будет в центре внимания поклонников самой популярной игры в мире.

Европейский путь на Мундиаль

Жеребьёвка, которая прошла в декабре прошлого года в Цюрихе, определила состав европейских групп. Их 12, в некоторых из них по четыре сборные, в некоторых – по пять. Свои отборочные матчи европейские команды начали в марте 2025 года и завершат в марте 2026-го. 12 победителей групп получат прямые путёвки в финальный турнир, ещё четыре путёвки будут разыграны во втором раунде отбора, в котором выступят 16 команд – к ним присоединятся четыре сборные из Лиги наций. Сборная Украины стартует в сентябре. Соперники сборной Украины по отборочной группе D – Франция, Исландия и Азербайджан. Стартовый матч наша команда проведёт на номинально своём поле со сборной Франции 5 сентября.

Вот календарь дальнейших игр нашей команды: Азербайджан – Украина (9 сентября), Исландия – Украина (10 октября). Украина – Азербайджан (13 октября), Франция – Украина (13 ноября), Украина – Исландия (16 ноября).