ЧМ-2026. Группа Н: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица

С 11 июня по 19 июля все внимание любителей спорта будет приковано к главному событию года – чемпионату мира по футболу 2026. Организаторами этого исторического турнира выступают сразу три страны: США, Мексика и Канада.

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Впервые на первенстве планеты сыграют 48 сборных, который были разбиты на 12 групп. В квартете Н выступит действующий чемпион Европы Испания.

Противостоять "фурии рохе", которая выигрывала мундиаль-2010, будут Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай. К слову, именно подопечных Луис де ла Фуэнте называет победителем ЧМ-2026 суперкомпьютер компании Opta.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ Н ЧМ-2026

15 июня, 19:00. Испания – Кабо–Верде

16 июня, 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия

22 июня, 01:00. Уругвай – Кабо–Верде

27 июня, 03:00. Кабо–Верде – Саудовская Аравия

27 июня, 03:00. Уругвай – Испания

Чтобы гарантировать себе место в первом раунде игр на вылет, сборным необходимо занять одну из первых двух позиций в турнирной таблице группы. Команда, которая окажется на третьем месте, будет зависеть от результатов первого этапа ЧМ, ведь только восемь лучших коллективов с аналогичным результатом получат право сыграть в 1/16 финала.

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