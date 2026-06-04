ЧМ-2026. Группа Н: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица
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С 11 июня по 19 июля все внимание любителей спорта будет приковано к главному событию года – чемпионату мира по футболу 2026. Организаторами этого исторического турнира выступают сразу три страны: США, Мексика и Канада.
Впервые на первенстве планеты сыграют 48 сборных, который были разбиты на 12 групп. В квартете Н выступит действующий чемпион Европы Испания.
Противостоять "фурии рохе", которая выигрывала мундиаль-2010, будут Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай. К слову, именно подопечных Луис де ла Фуэнте называет победителем ЧМ-2026 суперкомпьютер компании Opta.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ Н ЧМ-2026
15 июня, 19:00. Испания – Кабо–Верде
16 июня, 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
21 июня, 19:00. Испания – Саудовская Аравия
22 июня, 01:00. Уругвай – Кабо–Верде
27 июня, 03:00. Кабо–Верде – Саудовская Аравия
27 июня, 03:00. Уругвай – Испания
Чтобы гарантировать себе место в первом раунде игр на вылет, сборным необходимо занять одну из первых двух позиций в турнирной таблице группы. Команда, которая окажется на третьем месте, будет зависеть от результатов первого этапа ЧМ, ведь только восемь лучших коллективов с аналогичным результатом получат право сыграть в 1/16 финала.
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