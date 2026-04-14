Четвертьфиналы сплошных реваншей? Чего ждать от ответных матчей Лиги чемпионов

Сегодня после недельного перерыва возвращается Лига чемпионов. Во всех первых матчах четвертьфинала не было разгромных счетов или таких, которые бы намекали на проход определенной команды дальше. И кажется, что для большинства пар итог уже понятен. Или это заблуждение – и будет реванш? Рассказывает OBOZ.UA.

"Ливерпуль" - ПСЖ

Предыдущий матч: 0:2

Позиции в лигах: 5 место АПЛ - 1 место Лиги 1

В статистику можно не заглядывать: "Ливерпуль" проиграл 9 из 10 предыдущих еврокубковых парных игр, если изначально уступали в два мяча, ПСЖ выиграли четыре последних четвертьфинала ЛЧ. Да и в прошлом году на стадии 1/8 они вылетели именно от парижан. Мерсисайдцам ничего не остается, кроме как идти ва-банк. Слот прекрасно понимает, что для него сезон уже завершен и проигрыш домашняя публика может понять. Но Энфилд не примет разгром или беззубое поражение, потому что при всех проблемах красные имеют много козырей. У них доступны почти все, Алиссона с Эндо и Брэдли как-то закрыли.

Но надо понимать, что этот ПСЖ едет на максималке. Снова всех обманув с якобы слабостью на этапе группы, парижане летят в финал с внушительным гандикапом. У них все здоровы, а комбинация Кварацхелия-Дуэ-Дембеле это страшный сон любой защиты. Грузин, кстати, забивает в плей-офф Лиги чемпионов 4 игры подряд, ранее ни один игрок ПСЖ не мог такого сделать. Вероятно, что сегодня мы увидим продолжение традиции. Это единственная пара, в которой хочется чуда для красивой игры и интриги, но объективные причины говорят, что максимум мы увидим нулевую ничью, а не победу "Ливерпуля".

"Атлетико" - "Барселона"

Предыдущий матч: 2:0

Позиции в лигах: 1 место Ла Лиги - 4 место Ла Лиги

Игра неделю назад запомнилась не только ультра-обороной, но и фантастическим ударом со штрафного от Альвареса. Этот ключевой эпизод открыл путь к уничтожению моральной силы "Барселоны" и уверенной победе 2:0. В Ла Лиге у матрасников очень не складывается, 3 подряд поражения и определенная угроза для лигочемпионовской зоны. Создается впечатление, что Симеоне хочет попасть в следующий розыгрыш ЛЧ не через Испанию, а через победу в турнире. На этот матч у "Атлетико" очень много футболистов на карточке – Альмада, Баэна, Барриос, Лангле, ле Норман, Льоренте, Руджери и Симеоне, при том, что в лазарете будут отдыхать Хименес и Гацко. Отсутствие каждого из них на потенциальный полуфинал будет угрозой для всей системы. Тренеру придется помудрить, чтобы разбить каталонцев второй раз за неделю. И представьте себе, что такая команда победила, нанеся всего 5 ударов по воротам!

Да и у блау-гранас не хватает нескольких важных винтиков: Рафинья и Кристенсен все еще лечатся, а Кубарси подставил защиту подножкой в прошлом матче. Уверенность Флика, что "Барселона" легко сможет отыграться поражает, ведь несмотря на преимущество в 2 гола, "Атлетико" еще и отлично чувствует себя дома. В Мадриде они много забивают, Альварес кайфует от футбола, ну и изюминка – хозяева этой игры дважды проходили каталонцев в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Очень осторожный прогноз на ничью, хотя Симеоне настраивает своих на продолжение истории именно здесь.

"Бавария" - "Реал"

Предыдущий матч: 2:1

Позиции в лигах: 1 место Бундеслиги - 2 место Ла Лиги

Матч уровня финала не только по вывеске, но и по ходу событий. Наблюдать за этим противостоянием неделю назад было очень приятно и увлекательно, такое же ожидаем и в этот раз. Вингеры "Реала" были вынуждены тянуть многочисленные ошибки защиты, но все их усилия уничтожал Нойер. Это тот матч, где статистику следует рассматривать иначе. Ведь по ней "Бавария" в этом сезоне дома непобедимая – выиграла все 5 встреч и после триумфа в первой игре должна точно идти дальше, но против "Реала" ей в последние годы не везет. Тем более, сливочные трижды играли с мюнхенцами на стадии четвертьфинала и трижды проходили. С другой стороны, королевский клуб, если проиграл начало двухматчевой дуэли, то лишь раз прошел дальше, а было это более 50 лет назад!

Мы сможем увидеть дуэль крутых игроков: Кейн уже забил 11 мячей, это его рекорд ЛЧ и можно забивать дальше. А вот сможет ли отличиться Мбаппе, потому что его ну очень качественно ограничили от мяча? Тем более, бомбардирские амбиции под угрозой, а еще нужно новое достижение – 70 гол. Надо только раз забить и тогда он дойдет до этого всего за 98 игр, третий показатель по скорости в истории. Особая эта игра и для украинцев, ведь Лунин получил шанс снова завоевать для своего клуба трофей Лиги чемпионов. Тем более, Арбелоа требует от Андрея понять, какая на нем ответственность и что именно его действия могут обеспечить для "Реала" проход дальше. Параллельно в среду будет идти не менее интересная игра "Арсенала" со "Спортингом", но именно этот поединок мы советуем посмотреть на большом экране.

"Арсенал" - "Спортинг"

Предыдущий матч: 1:0

Позиции в лигах: 1 место АПЛ - 2 место Примейры

Это был фантастический матч все 90 минут. В нем не было места для доминирования "Арсенала" и была возможность для силы "Спортинга", который выглядел лучше. Лондонцы так хотели угловых, что Мадуэке с угла закрутил в ворота едва не премию Пушкаша – мяч попал в перекладину. Судьбу того матча аж на 91 минуте решили два джокера: Хаверц забил с роскошной передачи Мартинелли. "Арсенал" никогда не проигрывал своему текущему сопернику, но возможность вовсе не исключена. Можно повторить уникальное английское достижение, которого не имеет ни одна страна континента: выиграть все европейские турниры в один сезон.

Португальцы своим завтрашним визитом в Лондон совсем не напуганы: в двухматчевых противостояниях против британцев у них сплошные победы. Но есть другая проблема – когда лиссабонцы уступали в первом матче, дальше они не шли. Да и на территории Англии прошло уже 10 игр без побед. На фоне этого все равно следует ждать бешеную гостевую поддержку, ведь "Спортинг" может стать первым португальским клубом, который выиграл четвертьфинал Лиги чемпионов за 22 года. А еще это будут игры разума для состава, ведь у хозяев нет Сака, Калафьори, Тимбера и Эдегора, а с другой стороны недоступны Нуну, Гильерме и Йоаннидис. Видите сколько всего на кону? Вероятность чемпионства в домашних лигах для обеих команд зашаталась, поэтому матч среды покажет их истинные приоритеты.