Тренер 'Реала' встретился с Луниным и выдвинул требование к украинцу – медиа

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа провел встречу с вратарем Андреем Луниным накануне ответного четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". Наставник "королевского клуба" считает, что роль украинца может стать ключевой к успеху команды, поэтому решил дополнительно мотивировать подопечного.

Об этом информирует портал Defensa Central. Арбелоа не только выразил полное доверие Лунину на фоне травмы его бельгийского конкурента Тибо Куртуа. Испанец также потребовал от вратаря сборной Украины мобилизовать все своим силы, ведь пока он выглядит неубедительно после возвращения в состав.

Андрей получил игровое время после того, как Куртуа повредил связки колена в середине марта. За это время Лунин провел четыре полных матча, пропустив семь голов. Особенной критике украинец подвергся за гол английского бомбардира Гари Кейна в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Арбелоа напомнил голкиперу, что его действия являются очень важными для успехов команды. И он должен проявить себя, если хочет претендовать на место в составе в дальнейшем.

Отметим, что матч "Бавария" – "Реал" состоится в в среду, 15 апреля. Начало – в 22:00. В первой встрече испанцы проиграли на своем поле 1:2, что стало историческим результатом за последние 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин стал первым в истории украинцем, который вывел "Реал" на матч чемпионата Испании с капитанской повязкой.

