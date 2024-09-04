Кричала от боли, но поставила Россию на место: как Харлан выиграла битву за Олимпиаду-2024, вдохновляла украинцев и покорила французов

В четвертый день осени 34 года исполнилось легендарной украинской фехтовальщице и обладательнице наибольшего количества олимпийских наград в нашей стране – Ольге Харлан. Завоевав "золото" Пекина-2008 в 17-летнем возрасте, николаевская саблистка выступила еще на пяти Играх, чтобы в 2024-м в Париже стать настоящей героиней своей страны – на ее счету первая героическая награда сине-желтой сборной во Франции и первый гимн в честь победы Украины

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Пока Ольга со своим любимым, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле отдыхает в США, где уже успела посетить Universal Studios Hollywood, которая была детской мечтой Харлан. А мы решили напомнить вам, как сегодняшняя именинница смогла вдохновить и сплотить вокруг себя всю Украину.

Ко Дню независимости Ольга Харлан получила от президента Украины Владимира Зеленского сразу два уникальных знака отличия – звание "Национальная легенда" и Орден Свободы, что подтвердило ее статус одной из героинь своей нации. И действительно невозможно переоценить, что эта очаровательная и невероятно сильная спортсменка сделала для страны и за все эти годы, и на Олимпиаде-2024, в частности.

На самом деле, невероятная история Парижа началась не в июле на дорожках "Гран Пале", а чуть больше года назад на чемпионате мира по фехтованию в Милане, отборочном на Игры в столице Франции. И туда решили допустить российских атлетов, тогда как украинцы ответили бойкотировать поединки с представителями страны-агрессорки.

И по странному стечению обстоятельств уже в начале турнирного пути лицензионного первенства наших лидеров ждали фехтовальщики из РФ. Шпажист Игорь Рейзлин не вышел на бой и впоследствии не смог отобраться в Париж-2024. А вот Харлан, не имея личного "золота" Игр, была настроена сражаться и за награды первенства, и за место на своей шестой и, вероятно, последней Олимпиаде.

Очень вовремя оказалось, что накануне вечером украинские спортивные функционеры решили отменить бойкот, и Ольга скрестила оружие с представительницей страны-агрессорки, на тот момент неизвестной саблисткой Анной Смирновой. и это стало началом громкого скандала и невероятной истории борьбы Харлана и всей страны.

После победы над россиянкой Ольга отказалась пожать ей руку, а Смирнова устроила истерику и принялась жаловаться на неуважение со стороны соперницы и нарушение правил. Даже заявила, что не уйдет с дорожки, пока украинку не накажут. Судьи поединка не увидели в поступке Харлана никакого криминала, ведь отсалютовать можно и оружием, и подтвердили победу украинки.

Однако россияне, много лет диктовавшие условия в международной федерации благодаря президентству одного из самых любимых олигархов Путина Алишера Усманова и его деньгам, не простили Харлан такой наглости. Тем более, что они, скорее всего, рассчитывали, что Ольга откажется от боя. Поэтому агрессоры стали давить на организаторов чемпионата и, по идее, кого-то из нынешнего руководства FIE.

В итоге Харлан поставили ультиматум – либо она жмет руку агрессорке, что стало бы невыносимым унижением, либо дисквалификация. Выбор был очевидным и задним числом Ольгу все же наказали и показали черную карточку, отстранившую украинку не только от командных соревнований в Милане, а от любых турниров в течение следующих 60 дней. И это практически ставило крест на ее шансах отобраться на Олимпиаду-2024.

"Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли", – эмоционально отреагировала Харлан.

Но буквально через несколько часов своего позорного решения Международная федерация была сама не рада, что пошла на такой подвох. На сторону Харлана стало большинство болельщиков со всего мира, самые известные СМИ и, конечно, украинцы – от людей, впервые услышавших о фехтовании, до министра спорта Вадима Гутцайта и многих влиятельных политиков и спортсменов. Элина Свитолина, Андрей Шевченко, Лилия Подкопаева, Александр Усик и многие другие выступили в защиту фехтовальщицы.

Ольга мгновенно объединила наше общество в этой борьбе с агрессором и его приспешниками в мировом спорте. Дошло до того, что даже МОК во главе с Томасом Бахом, считающимся другом Москвы, предоставил Харлан персональную лицензию на Игры в Париже-2024, независимо от результатов отбора. А FIE вынуждена была замять скандал с дисквалификацией и черной карточкой.

И в общем-то, именно после всей этой истории стало ясно, что сборная Украины не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, просто не имеет права отобрать у себя такую площадку для напоминания о нашей борьбе. А также у нас есть шанс одержать верх над россиянами, которые плели закулисные интриги и пытались ставить палки в колеса лидерам нашего спорта.

Ну, а выступление Харлан и ее подруг по команде на Играх превратилось в настоящее чудо. Да, в столице Франции Ольга так и не смогла добраться до такого желанного личного "золота", но, безусловно, стала героиней этих соревнований. То, как она восстала как Феникс из пепла в бронзовой схватке с кореянкой Чой Себин, проигрывая 5:11! Зрители на трибунах "Гран Пале" просто безумствовали и скандировали "Ольга! Ольга!"

И только получив эту "бронзу", которая действительно на вес "золота", николаевская саблистка призналась, что после провала на Олимпиаде-2020 она вела борьбу с собственными демонами.Токио боялась вылететь в первом же раунде, но знала, что боре. не только за себя, но и за всю Украину, за ребят, защищающих нас на фронте.

"Я еще не понимаю, что и где произошло. Я понимаю, что я на Олимпиаде и испытывала весь мандраж и весь ужас, который был перед соревнованиями. Я боялась, что проиграю первое сражение, как это было в Токио. Это твои страхи и травмы , через которые мы проходим. У меня реально была травма после Токио, и я прохожу через нее. И это показывает, что я украинка, что я сильная. А как я это сделала, даже не могу объяснить", – скажет потом Харлан, которой зал в Париже аплодировал стоя.

"Бронза" Харлан стала первой наградой для сборной Украины в Париже-2024 и словно придрала какое-то невидимое препятствие для наших атлетов. А потом Ольга со своей командой еще и открыла счет золотым наградам "сине-желтых" во Франции.

Все, кто в тот день присутствовал в зале "Гран Пале", испытывали бешеную энергетику, исходившую от Харлан и ее настройки. 3 августа у соперников украинки не было шансов, кто бы ни стоял перед ней на дорожке. В глазах николаевской саблистки читалась такая жажда победы, такое упрямство и упорство, что она могла бы снести любого, кто окажется на ее пути. Перед последней дуэлью в финале с Южной Кореей украинки уступали 37:40, но после ухода Ольги победили 45:42.

"Последний бой я просто фехтовала, перед этими Олимпийскими играми я себе сказала, что буду ими просто наслаждаться. И я наслаждалась. Что-то получалось, а что-то нет, но я просто перла туда – была не была! А что делать? Серебро уже есть, и теперь мы можем сделать что-то невероятное и, будучи на 17-м месте в рейтинге в начале квалификации, выиграть Олимпиаду", – рассказала Харлан.

Конечно, ничего бы не случилось, без команды, без подруг Харлан – Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, которые на время подготовки перебрались в Италию, где сейчас живет и тренируется Ольга. Но олимпийская чемпионка приложила много усилий, чтобы собрать всех вместе. Самым сложным оказалось вернуть на дорожку Комащук, которая после полномасштабной войны решила уйти из спорта.

"Она – моя лучшая подруга. Я ее очень хотела вернуть, потому что она – тоже составляющая этой команды, без нее как-то нет. Я ее возвращала, я ей звонила. Мы даже поссорились, потому что она не хотела. Я ее заставляла:" Алина, давай, пожалуйста, возвращайся". И она вернулась", – позже призналась Ольга.

"Конечно, я исходила с мыслью: "У меня есть команда". Помогала морально для Оли, мысленно была с ней в решающем поединке: держу за руку, успокаиваю. На самом деле то, что делается за тобой, за спиной, эти эмоции передаются. Я уверена, когда ты спокоен – на дорожке тоже спокойно. Поэтому я стояла и говорила: "Неважно что, неважно как – просто делай это для себя. Фехтуй так, как ты можешь", – рассказала Комащук.

Кстати, мужество и смелость шестикратной олимпийской медалистки Харлана вдохновляли не только украинцев. На Олимпиаде в Париже в нее выстраиваются очереди из журналистов из самых известных и влиятельных изданий мира, среди которых The New York Times и Guardian. Ольга невероятно популярна даже в Японии, рассказал нам одним из представителей их СМИ.

Дома же Ольга пыталась разделить свои награды со всеми, кто приближает нашу победу на фронте, и с теми, кто помогает противостоять врагу в тылу. Выступала перед военными, медиками и спасателями, посещала госпитали, ведь своей борьбой на спортивных аренах она вдохновляет украинцев на борьбу в других областях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Харлан эмоционально высказалась о том, что с ней произошло.

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