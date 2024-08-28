'Одним махом – и всех их нет': популярнее ли Харлан чем футболисты и какую суперсилу хотела бы легендарная фехтовальщица

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в честь Дня независимости получила от президента Украины сразу два новых отличия – звание "Национальная легенда" и Орден Свободы, что очень растрогало и самую титулованную саблистку, и ее родителей. Также Ольга призналась, зачем хотела суперсилу, как у героев фильмов Marvel.

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В комментарии OBOZ.UA обладательница шести олимпийских медалей рассказала, кто был ее героем в детстве, популярнее ли она футболистов и как отреагировали родители, когда узнали о государственных наградах.

– Мама просто плачет и очень гордится этим, они говорят, что я это все заслужила. И это так мило. И я понимаю, какое у них сейчас состояние. Когда я сама узнала о наградах, очень была удивлена, но невероятно горжусь этим, ведь во всем, что я делала, все же есть такой легендарный мотив (улыбается).

– На Олимпиаде-2024 после командного "золота" и вашей второй медали в целом, французский журналист спросил: "Она легенда в Украине?" Я говорю: "Ну, конечно". И тогда уточнил, а популярнее ли футболистов национальной сборной?

– Нет.

– Но я сказала, что уже должно быть так. Как вы думаете? Как правильнее ответить на этот вопрос? Ведь столько, сколько вы сделали для нашего спорта, его популяризации и имиджа Украины, мало кто сделал. Из современных спортсменов, вероятно, еще Александр Усик.

– Я все же не могу сравнивать. Саша – тоже легенда. И Ярослава Магучих, и все спортсмены, находившиеся на Олимпийских играх, они легенды. Поэтому вот так.

– Но вместе с тем футболисты у нас все равно остаются более популярными?

– Так и есть, пожалуй. Но в чем это измеряется, не знаю. В заработной плате? Да, тут они выиграют, это точно (смеется).

– А если на улице спросить? Я думаю, что сейчас должны больше знать.

– Не знаю. Но могу сказать, что меня узнают уже больше.

– Вот вы сейчас вы – одна из героинь для нашей страны. А в детстве, кто был вашим героем? На кого хотели быть похожей, возможно, героиней какого-нибудь романа? Кем вы себя представляли?

– Я всегда смотрела на спортсменов. У меня до сих пор есть кумир, спортсменка, которую я очень сильно уважаю – Мариэль Загунис. Это уже не секрет. Я хотела на нее ровняться. Но когда я поняла, что хочу быть лучше моего кумира, кажется, это давало мне очень мощный толчок не останавливаться на том, что у меня есть. До сих пор как человек она мне очень сильно импонирует. А это очень важно в такой ситуации оставаться человеком.

– Мне кажется, что у вас и так есть собственная суперсила – это ваша сабля и ваш характер. Но если бы все-таки была такая возможность получить какое-то сверхумение, чтобы это было? Ведь сейчас, пожалуй, каждый украинец хотел бы иметь какую-нибудь суперсилу, чтобы использовать ее против российских оккупантов.

– Ну, вот собственно, если бы я могла быть кем-то таким, как, например, Тор… Мы недавно смотрели один из фильмов "Марвел" о супергероях, и я подумала, почему у нас нет хотя бы одного такого с суперсилой, чтобы одним махом – и всех их нет.

Но у нас есть свои герои, которые нас защищают. И очень велика цена этой защиты. Мы каждый день помним об этом и никогда не забудем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Харлан раскрыла происходящее в сборной Украины перед победой на Олимпиаде-2024.

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