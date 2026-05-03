Чемпионский бой. Турки Аль аш-Шейх назвал нового соперника Усика

Трёхкратный абсолютный чемпион мира и лидер рейтинга P4P Александр Усик (24-0, 15 КО) может провести следующий титульный бой против обязательного претендента по линии WBC Агита Кабайела (27-0, 19 КО), сообщает The Ring со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера. Организатор боксерских шоу Турки Аль аш-Шейх заявил о планах провести переговоры между сторонами бойцов сразу после боя украинца против кикбоксера Рико Верхувена.

По данным медиа, потенциальный поединок может состояться в Германии во второй половине года при условии победы Усика в ближайшем бою. Рассматривается защита титула The Ring на территории соперника.

Кабайел является обязательным претендентом WBC и владеет временным поясом организации. Титул он завоевал нокаутом в шестом раунде в бою с Чжаном Чжилеи, после чего защитил его, остановив Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее команда Усика рассматривала несколько вариантов дальнейших поединков, однако ситуация с обязательной защитой по линии WBC может повлиять на окончательное решение по следующему сопернику.

Кабайел ранее поставил ультиматум Усику: либо украинец будет с ним драться либо освободит титул.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем поединке Усик подерется с кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Бой пройдет в египетской Гизе 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Свой крайний бой Александр Усик провел 19 июля прошлого года, победив Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

