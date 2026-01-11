Супертяж-чемпион нокаутировал непобедимого гиганта и бросил вызов Усику. Видео

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 KO) уверенно защитил свой титул, досрочно разобравшись с ранее непобежденным польским боксером Дамианом Кныбой (17-1, 11 KO). Поединок завершился уже в третьем раунде после доминирующего выступления хозяина ринга.

Видео дня

Главный бой вечера прошел на арене Rudolf Weber-Arena в немецком Оберхаузене и стал первой защитой временного пояса WBC для 33-летнего немца. Его соперником был "гигант" супертяжелого дивизиона с ростом 201 см, размахом рук 218 см и боевым весом около 117 кг,.

С первых секунд боя Кабайел действовал агрессивно и практически не проявлял уважения к ударной мощи соперника. Немец пошел вперед сразу после стартового гонга, позволил Кныбе попасть несколькими ударами и даже получил рассечение возле глаза. Однако такой рискованный старт позволил чемпиону навязать высокий темп, к которому польский боксер оказался не готов.

Уже во втором раунде Кабайел начал методично разбивать соперника, активно подключая фирменные удары по корпусу. В третьей трехминутке преимущество стало подавляющим: Кныба заметно замедлился, пропустил серию тяжелых атак и оказался в тяжелом состоянии. После очередного точного попадания рефери был готов остановить бой, и вскоре поединок был завершен техническим нокаутом.

Сразу после победы Кабайел дал понять, что рассматривает только самые большие вызовы и не скрывает желания выйти на бой за полноценный мировой титул. В ответ на вопрос о следующем сопернике боксер прямо обозначил, что хочет подраться с Усиком, подчеркнув, что давно готов к такому уровню: "Брат, я так долго ждал этого титульного шанса. В прошлый раз я победил трех монстров в рамках Riyadh Season. Дайте мне бой за мировой титул. Я готов. Правда, я готов. Поехали".

