Чемпионка России услышала в свой адрес 'Слава Украине!' и заболела раком

Российская боец UFC Ирина Алексеева заявила, что врачи заподозрили у неё лейкемию — рак крови. Спортсменка, выступавшая под флагом страны-агрессорки, жаловалась на волну хейта и угроз после проигрыша в Баку, где перед боем в ее адрес прозвучали выкрики "Слава Украине!".

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В соцсетях Алексеева рассказала, что сдала анализы и направлена к гематологу. Ещё ранее она сообщала о выявленной опухоли в костном мозге и опасениях врачей насчёт последствий физических нагрузок. Несмотря на диагноз, 35-летняя россиянка настаивает, что не собирается завершать карьеру.

"А ещё меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию. ****** [Ужасы] этой жизни остановятся у меня или нет?" — написала боец в Instagram.

21 июня на турнире UFC Fight Night в Баку Алексеева проиграла польке Клаудии Сигуле единогласным решением судей — 30:27.

После поражения и скандала с флагом страны-агрессорки Алексеева столкнулась с критикой и изнутри России. Тем не менее, депутатка Госдумы и экс-конькобежка Светлана Журова попыталась представить её жертвой "нападок украинцев", заявив, что спортсменку несправедливо травят за патриотизм.

Алексеева — чемпионка мира и России по самбо, мастер спорта международного класса, провела 8 боёв в ММА (5 побед, 3 поражения), в том числе 3 — в UFC. Последнюю победу она одержала в апреле 2023 года, выиграв у Стефани Эггер.

В апреле прошлого году Алексееву на велосипеде едва не сбил мигрант из Таджикистана. Иностранцу не понравился внешний вид Алексеевой, которая была одета в майку и шорты.

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