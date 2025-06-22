Чемпионке России перед поединком крикнули 'Слава Украине!' и она сенсационно проиграла на турнире UFC в Баку. Видео

Российская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева получила необходимый заряд позитива перед боем с Клаудией Сигулой из Польши. На турнире UFC Fight Night в Баку 34-летнюю челябинку приветствовали выкриками "Слава Украине!".

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Такая поддержка благотворно сказалась на выступлении Алексеевой, которая единогласно проиграла Сигуле 30-27, хоть и считалась до поединка фавориткой.

Два первых раунда прошли в стойке, где польская спортсменка выглядела немного убедительнее, хотя Алексеева сумела провести несколько точных атак.

В третьем раунде Сигула выглядела свежее, сразу перевела бой в клинч у сетки, а затем успешно перевела соперницу в партер и до конца раунда контролировала ход поединка, удерживая доминирующую позицию.

Для справки: Ирина Алексеева — российская спортсменка, родилась 27 июня 1990 года в Казахстане. Начинала карьеру в дзюдо и самбо, где добилась значительных успехов: становилась чемпионкой мира, чемпионкой России, призёром чемпионатов Европы и Универсиады, а также обладательницей Кубка мира по самбо. Ей присвоено звание мастера спорта международного класса.

Позже Алексеева перешла в смешанные единоборства. В 2021 году провела дебютный бой в Bellator и победила Стефани Пейдж по очкам. В 2022 году подписала контракт с UFC, а в апреле 2023 года успешно дебютировала, победив швейцарку Стефани Эггер болевым приёмом в первом раунде.

До Сигулы Алексеева свой последний бой проводила в октябре 2023 года, и потерпела там поражение единогласным решением судей от Мелиссы Муллинс.

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