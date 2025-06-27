Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова нелепо обвинила украинцев в нападках на российскую представительницу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Ирину Алексееву. Депутатка Государственной думы возмутилась, что представительница РФ столкнулась с критикой из-за появления под флагом страны-агрессорки на турнире в Баку.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая поддерживает уничтожение нашей страны, устроила истерику из-за "угроз от украинцев" в адрес Алексеевой "за ее национальность".

"Это неприемлемо в спорте. Разумеется, это лишь болельщики, причем не самая адекватная их часть. Знаете, на самом деле это же ненормально. Угрозы от украинцев разные бывают, и мне тоже угрожали, и другим. Но угрожать спортсменам, ну что это такое? Вот почему вы ее хейтите за ее национальность? Это как? В данном случае тоже очевиден украинский след. Это неприемлемо в любом случае, даже с человеческой точки зрения. Ты можешь не любить страну, но вот эта девочка тут при чем здесь?" – отметилась лицемерием Журова.

Отметим, что выход Алексеевой на бой UFC Fight Night в Баку, который она проиграла польской сопернице единогласным решением судей, сопровождался выкриками "Слава Украине!" от болельщиков на арене.

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