'По украинским пабликам мой адрес': россиянка вышла на бой UFC под флагом РФ и получила мгновенную карму

Россиянка Ирина Алексеева пожаловалась на волну критики и хейта после того, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) lвышла на бой с флагом страны-агрессорки. Более того, 35-летняя спортсменка, проиграв единогласным решением судей польской соперница, назвала результат поединка грабежом.

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Об этом Алексеева рассказала в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По ее словам, она выложила пост, в котором выразила несогласие с результатом, и получила ответку от болельщиков. Россиянка добавила, что ей поступили угрозы "выложить по украинским пабликам мой адрес".

"Было много оскорблений не только меня, но и нашей страны, нашей нации, российского народа. Очень много фашистских стикеров. Пришлось снести этот пост, потому что не хочу, чтобы такие оскорбительные комментарии в сторону нашей страны висели в воздухе, в каких‑то соцсетях, мессенджерах. Это очень неприятно. Ко мне все перешли в другие соцсети и там начали писать угрозы. Угрожали моей жизни. Писали, что выложили по украинским пабликам мой адрес, ИНН, номер телефона", – заявила Алексеева.

Отметим, что выход этой россиянки на бой UFC Fight Night в Баку сопровождался выкриками "Слава Украине!" от болельщиков на арене.

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