Чемпионка ОИ из РФ вскипела из-за поступка НХЛ "в угоду украинской стороне" после рекорда Овечкина
Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась редактурой речи Александра Овечкина, которую тот произнес после того, как установил рекорд результативности регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Депутатка Государственной думы обвинила организаторов турнира в цензуре из-за желания прогнуться перед Украиной.
Об этом Журова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт", комментируя отсутствие слова "русские" в заявление Овечкина, видео с которым было опубликовано в Intsgram NHL Europe. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала это "искажением правды".
"Очень странное поведение NHL Europe. Думаю, сделали это в угоду украинской стороне. Таким образом они же искажают правду, то, что действительно сказал Овечкин. Это не красит европейский офис НХЛ и их соцсети. Головная организация НХЛ не делала же этого. Тот же Дональд Трамп называет Овечкина великим и его не смущает, что он русский. А тут европейский аккаунт НХЛ устроил чистую русофобию. Это говорит о том, что в Европе не идет речь о какой-либо демократии", – сказала Журова.
Ранее вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко по хоккею раскритиковал Овечкина и вызвал настоящую истерику в России. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".
Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.
Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".
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