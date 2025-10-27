Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина разразилась нытьем из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Депутатка Государственной думы в привычной для представителей РФ манере назвала санкции несправедливыми и предвзятыми.

Видео дня

Об этом Роднина заявила в интервью порталу "Абзац". Приспешника диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на то, что "после 2022-го из нас делают монстров", а спортсменов якобы используют как инструмент борьбы против страны-агрессорки и ее войны в Украине.

"Когда нас отстраняли в 2016-м, это было из-за нарушений. В спорте важно говорить правду. Любой спортсмен на Олимпийских играх произносит клятву. После 2022-го из нас делают монстров, отыгрываются на спортсменах. Ни наших фильмов, ни нашей музыки, газа и нефти на Западе не хотят. Идеально выступать с флагом и гимном. Но они должны быть тогда, когда мы стоим на первом месте", – сказал Роднина.

До этого олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на "безголовое руководство" РФ, которое не ведет себя достаточно агрессивно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!