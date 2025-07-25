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Чемпионка ОИ из РФ потребовала "прописать в документах" запрет украинцам бойкотировать россиян

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Чемпионка ОИ из РФ потребовала 'прописать в документах' запрет украинцам бойкотировать россиян

Олимпийская чемпионка Светлана Журова потребовала от украинских спортсменов уважения к россиянам. Депутатка Государственной думы возмутилась поступком фехтовальщицы Влады Харьковой, которая отказалась фотографироваться с представителем РФ на чемпионате мира в Тбилиси.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, забыв о том, что именно ее страна развязала преступную захватническую войну против нашей страны, нелепо призвала зафиксировать "в документах, чтобы обязательно были налажены дружественные каналы между людьми".

Чемпионка ОИ из РФ потребовала "прописать в документах" запрет украинцам бойкотировать россиян
Чемпионка ОИ из РФ потребовала "прописать в документах" запрет украинцам бойкотировать россиян

"Украинские спортсмены еще долго будут устраивать такие акции протеста, отказываясь от фото с нашими спортсменами. Может, даже долгие годы. Мы же братские народы, не должно быть такого отношения между обычными людьми, спортсменами. Когда будет подписываться мирное соглашение с Украиной, мне кажется, нужно прописать в документах, чтобы обязательно были налажены дружественные каналы между людьми – в спорте, искусстве, образовании, бизнесе и так далее. Иначе конфликт на разных площадках будет продолжаться годами и это будет выглядеть очень странно. Нужно вернуть взаимное уважение", – сказала Журова.

Чемпионка ОИ из РФ потребовала "прописать в документах" запрет украинцам бойкотировать россиян
Чемпионка ОИ из РФ потребовала "прописать в документах" запрет украинцам бойкотировать россиян

Ранее старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко цинично выразил непонимание поступком украинской Харьковой. 

Напомним, наша соотечественница отказалась фотографироваться с российским рапиристом Кириллом Бородачевым после того, как принесла Украине первое за 22 года "золото" мундиаля в этой дисциплине.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить российских спортсменов к командным видам спорта.

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