Чемпионка ОИ из РФ потребовала 'прописать в документах' запрет украинцам бойкотировать россиян

Олимпийская чемпионка Светлана Журова потребовала от украинских спортсменов уважения к россиянам. Депутатка Государственной думы возмутилась поступком фехтовальщицы Влады Харьковой, которая отказалась фотографироваться с представителем РФ на чемпионате мира в Тбилиси.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, забыв о том, что именно ее страна развязала преступную захватническую войну против нашей страны, нелепо призвала зафиксировать "в документах, чтобы обязательно были налажены дружественные каналы между людьми".

"Украинские спортсмены еще долго будут устраивать такие акции протеста, отказываясь от фото с нашими спортсменами. Может, даже долгие годы. Мы же братские народы, не должно быть такого отношения между обычными людьми, спортсменами. Когда будет подписываться мирное соглашение с Украиной, мне кажется, нужно прописать в документах, чтобы обязательно были налажены дружественные каналы между людьми – в спорте, искусстве, образовании, бизнесе и так далее. Иначе конфликт на разных площадках будет продолжаться годами и это будет выглядеть очень странно. Нужно вернуть взаимное уважение", – сказала Журова.

Ранее старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко цинично выразил непонимание поступком украинской Харьковой.

Напомним, наша соотечественница отказалась фотографироваться с российским рапиристом Кириллом Бородачевым после того, как принесла Украине первое за 22 года "золото" мундиаля в этой дисциплине.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить российских спортсменов к командным видам спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!